ДТП произошло 20 октября на трассе районного значения Б. Чураковка – Приозёрное Алтынсаринского района. На пункт связи «101» поступило сообщение с диспетчерской службы станции скорой помощи об аварии. Водитель автомобиля марки «Nissan Largo» не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.

- В 9:23 по прибытию спасателей на месте работала скорая медицинская помощь. В машине было 4 пострадавших, один из них ребёнок 2013 г. р., - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Спасатели с помощью специальных инструментов вызволили его из разбитого окна и передали ближайшей попутке. Он был доставлен в Алтынсаринскую районную больницу.

С места происшествия также были госпитализированы Алтынсаринскую РБ водитель и двое взрослых пассажиров. Молодой человек 2000 года рождения получил ушиб грудной клетки и коленного сустава. Мужчине 1981 г. р диагностировали перелом рёбер, рванную рану кисти, а гражданке РФ 1979 г. р травму живота, болевой шок и перелом рёбер. Все трое сейчас находятся под наблюдением врачей, состояние стабильное.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО