Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов дал поручение исправить эту коллизию, передает Informburo.kz.

В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" считают, что работодатели не могут проверять паспорта вакцинации и нести ответственность за решение сотрудников не прививаться.

По словам зампредседателя "Атамекена" Олжаса Ордабаева, предприниматель не может заставлять сотрудников вакцинироваться, так как в Казахстане вакцинация добровольная.

"В то же время владельцу бизнеса за непривитого сотрудника грозит штраф. На наш взгляд существует законодательный пробел, из-за которого работодатель не сможет обеспечить исполнение требования санврачей. "Атамекен" эту проблему вынес на обсуждение в межведомственную комиссию, и мы были услышаны", – сказал он.

На заседании МВК заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов дал поручение министерствам здравоохранения, труда и юстиции совместно с Генпрокуратурой и НПП "Атамекен" детально разобраться в коллизии.

На заседании также обсудили вопрос проверок статусов казахстанцев.

"Мы понимаем обеспокоенность коллег: в соседних странах началась новая вспышка вируса. Поэтому "Атамекен" ещё раз обращается к предпринимателям с просьбой ответственно подойти к фиксации статусов. Каждый день порядка 200 граждан с "красным" статусом пытаются попасть в объекты общепита, торговые центры, на базары и в офисы", – отметил Олжас Ордабаев.

Зампред НПП напомнил, что на прошлой неделе в стране ввели очередные послабления, теперь все виды бизнеса могут работать. Однако с ростом заболеваемости предприниматели могут снова столкнуться с ограничениями.