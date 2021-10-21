Поправку частично отозвали, но инициатор не собирается полностью отказываться от этой идеи, передает Informburo.kz.

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Что случилось. На обсуждении в мажилисе парламента РК находится проект с изменениями и дополнениями в конституционный закон РК о судебной системе и статусе судей. Одна из поправок предполагает запрет на освещение судебных процессов в СМИ.

О чём говорится в поправке. В закон предложили внести дополнение следующего содержания:

"Никто не вправе публиковать в социальных сетях и СМИ информацию о делах, находящихся в производстве суда и не вступивших в законную силу. Лица, виновные в нарушении части первой настоящего пункта, а также в ином вмешательстве в деятельность суда, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан".

Необходимость этой поправки её инициатор, депутат мажилиса Нурлыбек Ожаев объясняет тем, что в публикациях может содержаться недостоверная информация, которую одна из сторон распространяет с целью формирования негативного общественного мнения и оказания давления на суд.

На кого распространяются запреты, пока неясно. Поправку отозвали после обсуждения в рабочей группе, но, по словам Ожаева, она ещё вернётся в проект закона в другой формулировке.

"Я снял свое предложение. Сделаю переформулировку и буду вносить предложение на будущих заседаниях рабочей группы. Мы ещё обсуждаем, это не окончательно. Это не касается журналистов. К журналистам никаких претензий нет, они обеспечивают гласность, прозрачность судебного процесса, они грамотные, пишут с обоснованиями. У нас есть закон о СМИ, Конституция есть, всё это регулируется. Я имел ввиду, что сейчас любой гражданин может высказывать своё мнение в социальных сетях, обсуждать, каждый по-своему толкует, не являясь юристом и не разбираясь в судебных процессах. В социальных сетях могут писать авторитетные люди, а потом создаётся негатив в обществе.

Может ли журналист написать о судебном процессе в социальных сетях и как публикация может повлиять на решение независимого суда, депутат не уточнил.

Как журналисты узнали о поправке. Нигде публично эти дополнения не обсуждались. О поправках стало известно благодаря публикации адвоката Гульнары Сулейменовой, которая принимала участие в обсуждении. Самих журналистов и блогеров на обсуждение не приглашали и их мнения не спрашивали.

Почему это важно знать. Предложение депутата запретить публиковать материалы из зала суда – это не только нарушение закона о СМИ, политики гласности и прозрачности, к которой стремится Верховный суд, но и цензура.

"По сути депутат говорит журналистам, что судебная тематика под запретом и про то, как в стране проходят суды, писать нельзя. А почему? Предполагаю, что кому-то очень не нравится, что репортажей из судов стало больше, – считает председатель попечительского совета общественного фонда "Лига судебных журналистов Казахстан" Татьяна Ковалёва. – Не нравится, что журналисты подробно описывают происходящее внутри судебных заседаний, что аргументы сторон становятся достоянием общественности. А это приводит к тому, что работа следователей, прокуроров, экспертов и других людей, вовлечённых в орбиту судопроизводства, становится понятной и видной всем людям".

По её словам, всплывающие в суде факты часто говорят о том, что следственно-оперативные группы нарушают права людей при задержании, прокуроры допускают в отношении задержанных процессуальные нарушения, что эксперты делают экспертизы, не имея на это права.

"Ну кому это понравится? И потом, видимо, кто-то решил, что проще заставить СМИ молчать, чем сделать так, чтобы сотрудники госорганов в системе уголовного преследования начали честно работать, не нарушая прав людей", – заключила Татьяна Ковалёва.