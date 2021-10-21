Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил жестко пресекать любые проявления этнического высокомерия, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Профилактика социальных, криминальных, бытовых конфликтов - это одна из первостепенных задач местных исполнительных органов. Как сейчас принято говорить, нулевая терпимость к конфликтам на этнической почве должна стать нормой для органов внутренних дел и прокуратуры. Все проявления этнического высокомерия, от кого бы они ни исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом внутреннюю стабильность должны жестко пресекаться в соответствии с законом", - сказал Токаев на заседании совета Ассамблеи народа Казахстана.

Президент поручил акиматам всех уровней проводить профилактическую и информационную работу по каждому случаю нарушению прав граждан на этнической или языковой основе.

"Необходимо активно использовать возможности общественно-правовых институтов, в частности медиации. Практика показывает, что для этномедиации в наших условиях наиболее эффективным является формат профессиональных переговорщиков. Считаю, что ассамблея должна стать ключевым органом на этом направлении", - добавил Президент.

Токаев призвал не идти на поводу "недобросовестных людей, всякого рода авантюристов, безответственных и некомпетентных политиков и экспертов, преследующих цель нанесения урона единству".

"Есть старая пословица: "Собаки лают, караван идет". Как монолитное, единое общество мы уверены в себе, потому что наше дело правое. Это, однако, не означает наше бездействие. Нужно давать отпор, противостоять правовыми средствами, информационными инструментами разного рода провокациям против нашего общества и государства", - заключил Глава государства.

Кроме того, Токаев заявил, что государство будет беспощадно к провокаторам межэтнических конфликтов в Казахстане.

"Мировая практика показывает, что компактное проживание этносов способствует их социокультурной изоляции. Это приводит к возникновению этнических анклавов, культурных, языковых барьеров, ведущих к росту межэтнического напряжения и даже к возникновению конфликтов", - сказал Токаев на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Учитывая отрицательный опыт в мире, Токаев поручил разработать системные меры по преодолению негативной тенденции образования замкнутых этнических районов и кварталов в сельской местности и городах Казахстана.

"В ряде регионов наблюдается феномен внутренней миграции, когда представители этнических групп дистанцируются от казахстанской действительности. Такая тенденция может воспрепятствовать полноценной интеграции этносов казахстанского общества. Считаю, что о таких серьезных проблемах нужно говорить открыто, откровенно. Замалчивать эти проблемы нельзя, в противном случае это может привести к крайне нежелательным результатам и мы не сможем реалистично оценивать всю сложность возникающих вопросов", - добавил Глава государства.

По мнению Токаева, проблемы развития регионов необходимо рассматривать прежде всего с точки зрения исключительной важности, достижения гармонии в этнодемографической сфере.

"Хочу особо отметить, что государство будет целенаправленно проводить политику социально-экономической интеграции этносов и пресекать любые трения на этой почве во избежание их перерастания в конфликты. Тем более нам хорошо известно, что такие конфликты - дело рук злонамеренных провокаторов. Вот с такими провокаторами мы будем бороться и будем беспощадны", - заключил Токаев.