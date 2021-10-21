Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил жестко пресекать любые проявления этнического высокомерия, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
"Профилактика социальных, криминальных, бытовых конфликтов - это одна из первостепенных задач местных исполнительных органов. Как сейчас принято говорить, нулевая терпимость к конфликтам на этнической почве должна стать нормой для органов внутренних дел и прокуратуры. Все проявления этнического высокомерия, от кого бы они ни исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом внутреннюю стабильность должны жестко пресекаться в соответствии с законом", - сказал Токаев на заседании совета Ассамблеи народа Казахстана.
Президент поручил акиматам всех уровней проводить профилактическую и информационную работу по каждому случаю нарушению прав граждан на этнической или языковой основе.
Токаев призвал не идти на поводу "недобросовестных людей, всякого рода авантюристов, безответственных и некомпетентных политиков и экспертов, преследующих цель нанесения урона единству".
"Есть старая пословица: "Собаки лают, караван идет". Как монолитное, единое общество мы уверены в себе, потому что наше дело правое. Это, однако, не означает наше бездействие. Нужно давать отпор, противостоять правовыми средствами, информационными инструментами разного рода провокациям против нашего общества и государства", - заключил Глава государства.
Кроме того, Токаев заявил, что государство будет беспощадно к провокаторам межэтнических конфликтов в Казахстане.
"Мировая практика показывает, что компактное проживание этносов способствует их социокультурной изоляции. Это приводит к возникновению этнических анклавов, культурных, языковых барьеров, ведущих к росту межэтнического напряжения и даже к возникновению конфликтов", - сказал Токаев на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.
Учитывая отрицательный опыт в мире, Токаев поручил разработать системные меры по преодолению негативной тенденции образования замкнутых этнических районов и кварталов в сельской местности и городах Казахстана.
"В ряде регионов наблюдается феномен внутренней миграции, когда представители этнических групп дистанцируются от казахстанской действительности. Такая тенденция может воспрепятствовать полноценной интеграции этносов казахстанского общества. Считаю, что о таких серьезных проблемах нужно говорить открыто, откровенно. Замалчивать эти проблемы нельзя, в противном случае это может привести к крайне нежелательным результатам и мы не сможем реалистично оценивать всю сложность возникающих вопросов", - добавил Глава государства.
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