Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача, передает Tengrinews.kz.

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В тексте документа сообщается о дополнениях в пункты предыдущего постановления. Согласно новым правилам список объектов, участвующих в проекте Ashyq, дополняется ночными клубами.

Кроме этого, пересмотрен график работы объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению к постановлению, устанавливается следующий режим работы в будние и выходные дни:

- в регионах, находящихся в "красной" и "темно-красной" зонах, - до 00.00, "лидерам проекта Ashyq" - до 02.00;

- в регионах, находящихся в "желтой" зоне, - до 01.00, "лидерам проекта Ashyq" - до 03.00;

- в регионах, находящихся в "зеленой" зоне, - до 03.00, "лидерам проекта Ashyq" - до 05.00.

В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ или переболевшие КВИ в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Также внесены изменения в правила соблюдения карантинных мер. Согласно новому документу, больных коронавирусом, получающих лечение в амбулаторных условиях, и контактных с больным COVID-19, находящихся на домашнем карантине, теперь будут уведомлять под расписку о необходимости соблюдения правил изоляции на дому.

Полный текст документа можно посмотреть по этой ссылке.