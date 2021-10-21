Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
21 октября 2021, 11:41 | Государство
Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, какими языками необходимо владеть казахстанским детям, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На заседании Ассамблеи народа Казахстана Токаев заявил, что выпускники казахстанских школ должны быть интегрированы в казахстанское общество и быть конкурентоспособными.
"А для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком, и желательно владеть русским языком. В целом, чем больше наши дети владеют различными языками, тем лучше для них.
Не надо их ограничивать лишь одним языком. Действуя таким образом, мы фактически ограничиваем их будущее развитие и интеграции, в конце концов лишаем их перспективы на благополучное будущее", - сказал Токаев.
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