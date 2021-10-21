Сейчас здесь обучаются 636 детей по 16 направлениям. Музыкальные коллективы вернулись к репетициям из онлайна. Во время перехода на дистанционку особенно тяжело было первоклассникам, которым в первую очередь необходима помощь педагогов. Как работают преподаватели и как обучаются начинающие музыканты, рассказали журналистам в ходе пресс-тура 19 октября.

Ансамбль народной песни «Перезвон» еще не набирал новых вокалистов

- Мы хотим, чтобы через прессу родители узнали о нашей школе, - сразу назвала причину организации пресс-тура руководитель регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования Елена ПЕТРЕНКО. - Может, кто-нибудь планирует отдать ребенка. Родители первоклассников очень переживали в прошлом году. Они не понимали, как отдать ребенка в первый класс на дистанционку, ведь в это время идет постановка рук. Были проблемы, мы первоклассников чуть ли не индивидуально приглашали. У нас есть такие инструменты, о которых люди и не знают. Это эксклюзив! Хотим, чтобы наша звездная россыпь талантов только увеличивалась.

Детская музыкальная школа № 1 была образована в 1942 году музыкантами, эвакуированными из европейской части СССР.

- Здесь хорошая материальная база, - отметила Петренко. - Хотя сейчас мы посмотрели и с нашими реалиями, может быть, недостаточно места. Тем не менее школа стабильно удерживает состав в 636 человек, а конкурс здесь порой составляет 5-6 человек на место. Даже в пандемию удалось сохранить учеников, хотя для музыкальной школы очень важна работа тет-а-тет.

Только в 2020-2021 году воспитанники школы участвовали в 24 значимых международных и республиканских мероприятиях, подготовили почти 400 лауреатов.

Журналистов водили в гости к самым разным коллективам. Тут и ансамбль скрипачей, и джазовый оркестр, русский народный хор и только образованный ансамбль ударных инструментов. Последние играют на редком для наших краев инструменте - маримбе. Это родственник ксилофона, отличие которого заключается в размере клавиш, как следствие, другим тембром и диапазоном.

Среди выступающих на пресс-туре мы встретили и выпускников музыкальной школы. 15-летняя флейтистка Яна КРАСНОЦВЕТОВА в этом году взяла Гран-при на республиканских соревнованиях.

Яна Красноцветова: «Ежедневно на флейте я играю по 3-4 часа»

- Я учусь играть 10 лет, 3 года назад закончила нашу музыкальную школу, но продолжаю обучение, готовлюсь к поступлению в колледж, - рассказала Яна. - Сегодня я исполняла произведение «Фатима». До того как окончила школу, я ее не особо-то и любила. Я ею наслаждалась, но по-настоящему почувствовала, что не могу без музыки, когда закончила школу. Репетирую каждый день, обычно это 3-4 часа. С соседями по дому ругаемся, но редко.

Людмила МИЛЬТО руководит ансамблем народной песни «Перезвон». Под ее началом - ученики с 1-го по 7-й класс.

- Пока в ансамбле около 30 человек, - говорит Мильто. - В связи с общеизвестной ситуацией (пандемией - «НГ») мы в коллектив новеньких почти не набирали. Сегодня пели русскую народную песню «Варенька». Она, конечно, в нашей авторской обработке. Мы многие песни стилизуем. Чистый фольклор деткам бывает скучно исполнять, поэтому мы его стилизуем. На подготовку одной песни нужно много времени - в зависимости от сложности вокала. К примеру, «Вареньку» мы разбирали примерно две учебные четверти. А потом еще, как мы говорим, «обкатываем», то есть репетируем.

Воспитанник Татьяны ЕГОРОВОЙ Иван Самсонов играет на русской домре (не путать с домброй). Ее характерной чертой считается необходимость играть с помощью медиатора.

- Домру люблю за ее мелодию, это очень виртуозный инструмент, - рассказывает Егорова. - Русская домра - родственник казахской домбры. Техника звукоизвлечения у них разная. К сожалению, долгое время нам приходилось учиться по старым программам, еще советским. Поэтому мне пришлось составить свою программу обучения, которую одобрило Министерство образования, теперь с ней работают педагоги по всей республике. Программу я писала усердно год. Сейчас у меня учатся 15 детей. Но желающих учиться на домре не так много. Могу вас обрадовать: конкурс на наше отделение небольшой.

Директор школы Гульнара КУЧИКОВА добавляет, что сейчас большинство воспитанников музыкалки обучаются за счет бюджета, лишь 20% детей остаются на коммерческой основе. Попасть в школу можно только через отбор, который должен проверить музыкальные способности ребенка.

Гульнара Кучикова надеется, что скоро ее воспитанники вернутся к выступлениям

- Заниматься музыкой на самом деле очень дорого, - говорит Кучикова. - Если вы обратите внимание, то большинство классов очень маленькие, там помещаются только учитель и один ученик. Из-за дистанционки мы действительно ушли в тень, но звездный уровень учеников не упал. Очень надеемся, что скоро мы сможем вновь выступать на концертах и радовать костанайцев своей музыкой.

Фото Георгия ГОВОРОВА