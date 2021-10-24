С недавнего времени в Рудненском политехническом колледже (РПТК) проводят беседы на социально важные темы: о трезвости, ценности жизни нерожденного ребенка. Кто инициатор этих встреч? Знакомимся - Эдуард ГАДУЛЬШИН.

Эдуард Гадульшин на рабочем месте

- Эдуард, где ты работаешь?

- Когда я не надеваю плащ и не спасаю мир? - парень оказался с юмором. - АО «Качары руда», ЦРПС (цех ремонта подвижного состава), токарем.

- Когда к тебе пришла идея проведения таких встреч с молодежью?

- Это было в 2016 году. Однажды шел по улице и внезапно передо мной из люка вылез человек без определенного места жительства. Молодой совсем. Лет 30, не больше. Грязный, голый, на лице запекшиеся слюни… явно под действием каких-то наркотических средств. В это же время подошли полицейские. Руки в брюки. С насмешкой говорят: «Ну, сейчас мы его дернем электрошокером, он и успокоится». Мне так обидно стало за этого парня, так жалко его. Я побежал, нашел ему еду, одежду…С тех пор мысль о таких молодых людях, зависимых от наркотиков или алкоголя, не покидала меня. И я начал искать возможность регулярных бесед с ними о трезвости, о здоровом образе жизни. Позже, осенью 2018 года, пришли мысли о создании общественного фонда «Молодой и живой». Фонд был зарегистрирован в апреле 2019-го.

- Сколько человек, участников в твоем фонде?

- Вообще-то, я один (смеется). Правда, для регистрации мне понадобилась помощь нескольких человек, для поручительства.

- Давай поговорим о том, что происходит в колледже. На твоей страничке «ВКонтакте» ты публикуешь видеоотчеты ваших бесед с молодежью под общим названием «В защиту жизни»...

- Да, эта мысль мне пришла в связи с проектом, который реализуется в рамках ярмарки социальных идей «Бастама-2021». Я подавал две заявки: уроки трезвости для молодежи и уроки «Семейные ценности». К сожалению, мои заявки не выиграли. Однако рудненское бизнес-сообщество (ИП «Наталья Рем» (кафе «Сакура») и ТОО «Раумена») оказало мне спонсорскую помощь.

- Расскажи о содержании бесед с молодежью.

- Я искренне надеюсь, что сегодня у наших людей есть твердые убеждения в том, что прерывание беременности - это убийство. Меня ужасает, насколько просто и спокойно люди говорят о том, что аборт - это право женщины решать. Аборт сравним с тем, как ударить ножом новорожденного младенца, когда он кричит... только криков в первом случае мы не слышим. В нашей работе мы используем модельки формирования ребенка внутри женщины, показываем плакаты с изображением полного формирования ребенка, в речи используем слова «малыш», «ребенок», «ваш сын, ваша дочь». Это все, чтобы «очеловечить» малыша в нашем сознании, придать ему статус личности, а не сгустка клеток.

Ребята спрашивают меня: «А что, если девушка еще студентка... Что, если у девушки нет денег содержать ребенка...» Я пытаюсь донести им мысль, что каждая жизнь - и ваша, и моя, и ребенка - священна. Нам необходимо оставаться людьми в этом вопросе.

Кроме этого, мы организовали анонимный абонентский ящик, где молодые девушки в сложной ситуации могут изложить анонимно свои проблемы в письме, и мы постараемся найти возможность им помочь.

Мы показываем, насколько отвратительна процедура прерывания беременности. Какие последствия несет за собой аборт (физические и психологические): оставят такой мощный отпечаток в теле и на душе женщины, что она пронесет его через всю жизнь. Показываем, что после зачатия, когда механизм запущен и ребенок собирается родиться, с этого момента ваша жизнь больше никогда не будет прежней, либо вы взрослеете и становитесь родителями, либо делаете колоссальную ошибку, отказавшись от него или убив его.

Секс, как ни крути, включает две неотъемлемые составляющие: удовольствие и рождение ребенка. И невозможно отделить одно от другого. Всякая попытка оставить только удовольствие (пресекая зачатие) имеет свои негативные (порой ужасные) последствия. Отдавая сексу должную ценность, мы объясняем, что крепко связать себя можно только с человеком, которого любишь, что любовь основывается на чистоте добрачных и брачных отношений.

Наглядное пособие «нерожденного ребенка можно потрогать»

- Всю эту работу ты делаешь один? А кто помогает тебе снимать видео?

- Прошу студента из группы.

Беседа с молодежью в Рудненском политехническом колледже

От автора. Наверно, для того, чем занимается в одиночку Эдуард, название «общественный фонд» - слишком громкое. Но я вижу перед собой целеустремленного человека, который пытается хоть как-то повлиять на жизнь молодежи. Привить им духовные ценности. Возможно, кто-то из читателей захочет присоединиться и помочь Эдуарду, и он уже не будет одинок в своих стремлениях. А еще Эдуард поет и пишет стихи. И прямо на улице, возле одного из популярных в городе кафе, организует литературные вечера.

Вечер чтения стихов

Герои живут среди нас, носят обычную рабочую одежду, ездят с нами в одном автобусе. Ходят с нами по одним улицам. Вот только смотрят на то, что нас окружает, по-другому. Мы видим опустившегося человека, живущего в колодце теплотрассы. Они видят возможность изменить мир. Для них мир - это не только грязь, серость и уныние, но и поэзия, пение и возможность спасти чью-то жизнь. Пусть даже это жизнь еще не родившегося ребенка. Но это может быть и жизнь молодой мамы, потерянной, запутавшейся. И каждый из нас может стать таким героем или поддержать их проекты материально. Достаточно лишь пройти по улице, открыв глаза. Возможности - они повсюду. Вместе изменим жизнь к лучшему.

Фото из личного архива Эдуарда ГАДУЛЬШИНА