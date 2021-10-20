Прием заявок на участие в фестивале начался 15 октября на сайте mobfilm.kz. Продолжительность ролика - от 2-х до 5-ти минут, возраст автора - от 16 лет и старше. Жанр можно выбирать любой - от социальной драмы до комедии. Об этом сегодня, 20 октября, сообщили на брифинге в РСК.

Прием заявок заканчивается 10 ноября, а сам фестиваль пройдет 26 ноября офлайн в "Жастар Сарайы". За первую неделю в аккаунте фестиваля в Инстаграм появилось более 500 подписчиков со всей страны.

- Основная задача фестиваля - поддержка молодых видеографов, режиссеров, сценаристов, молодых, талантливых ребят, которые хотят стать артистами и проявить свой творческий потенциал, - пояснил руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ. - А также раскрытие новых имен и возможность участвовать в новых интересных проектах.

Член оргкомитета фестиваля, режиссер и кинопродюссер Фархат СЕРКЕБАЕВ назвал номинации, в которых будут определять победителей. Их семь, и все - с приставкой «лучший». Режиссура, операторская работа, сценарий, социальный ролик, комедийный жанр, актер/актриса, приз зрительских симпатий.

В составе жюри, кроме самого Сергебаева, казахстанские актеры Марат Бисенбин и Айнур Нурсеитова, а также представители АО «Казахфильм». Главный киноконцерн страны и предоставляет главный приз - сертификат и возможность в дальнейшем снять свой короткометражный фильм на профессиональном оборудовании. Будут и другие награды: смартфоны, стабилизаторы, дрон, линзы для съемок...

Фестивали мобильного кино уже давно набирают популярность на постсоветском пространстве, ведь развитие медиатехнологий позволяет снимать фильмы на смартфонах. У каждого найдется хоть один знакомый, который снимает видео для своих соцсетей, публикует их в Инстаграм или Tik-Tok.

Еще одно недавнее событие, возможно, повлияло на то, что итоги фестиваля огласят в Костанае. В мае этого года на экранах кинотеатров страны вышел отечественный экшн-боевик «AGA», в котором одну из главных ролей сыграл наш земляк Азамат Ибраев. Харизма этого музыканта и ведущего не оставила равнодушными людей, причастных к миру киноискусства.

В том, что мы станем свидетелями фестиваля, можно находить и плюсы, и минусы. И, безусловно, мы еще прочитаем разного рода комментарии, когда все закончится и будут опубликованы результаты.

У любой вещи есть две стороны медали. Не будет ли это одноразовым выхлопом, «плевком в вечность», как говорила легендарная Фаина Раневская? Ведь мы сейчас живем во время одиночных, единомоментных восхождений на пьедестал. Во времена, когда дилетанты могут схватить бога за бороду. А дальше - тишина.. И это происходит во всем мире.

А с другой стороны, это прекрасная задумка - открыть людям, далеким от профессионального искусства, двери в мир творчества, оценить их старания, дать награду и даже кого-то вывести на истинный путь предназначения.

Садимся поудобнее, кино началось!

Автор - гражданский журналист "НГ"