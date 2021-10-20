Тех, кто привлекает учителей к выполнению несвойственной им работы, будут жестко наказывать. Об этом заявила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Есть закон "О статусе педагога", который защищает права учителей. У педагога есть право не выходить (на субботники. - Прим.). Если понимают, что это несвойственная функция, то все педагоги могут отказаться. Позиция МОН была четко высказана: мы против того, чтобы учителей привлекали к несвойственным функциям.

Жестко будут наказываться, будут приниматься меры в рамках закона ко всем, кто будет привлекать учителей к этим несвойственным работам. Первая функция педагога - это давать детям знания по всем предметам. Обучение, воспитание – это основная функция педагога. На другие мероприятия педагогов отвлекать никто не должен", - заявила Каринова на брифинге СЦК.

Она также поблагодарила журналистов и общественность за то, что поднимают этот вопрос и защищают права учителей.

С начала учебного года в регионах Казахстана поступают жалобы о том, что учителей и учеников привлекают к уборке улиц. 16 октября жительница Семея сняла на фото, как школьные учителя вместо проведения уроков убирают городские улицы на очередном субботнике. Она пожаловалась, что из-за этого у ее ребенка отменили уроки.

На жалобу отреагировал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. На своей странице в Facebook он сообщил, что по данному факту начато административное дело и проводится проверка.

Заместитель акима Семея Димитрий Гариков признался, что подписал распоряжение о необходимости организовать выход на субботник трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций всех отраслей и форм собственности. Он заявил, что не видит ничего страшного в участии учителей в общегородских субботниках. Тем не менее он пояснил, что не давал распоряжения отменять учебный процесс. Такое решение, по его словам, приняла завуч школы, так как директор находился в отпуске.