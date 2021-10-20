Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова ответила на вопрос о влиянии популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара" на казахстанских школьников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из сериала "Игра в кальмара"

"Большую тревожность вызвала популярность сериала Netflix "Игра в кальмара" среди детей. Прокомментируйте, пожалуйста, не опасно ли это для детской психики?" - спросил журналист на брифинге СЦК.

Каринова уточнила, что сериал не казахстанского производства и имеет ограничение 18+.

"Он предназначен для просмотра взрослых. В первую очередь родители должны обращать внимание именно на этот факт. Как родители, так и школа в рамках воспитательных мероприятий должны прививать детям навыки отличать полезную информацию от отрицательной информации. Необходимо обратить и в школах внимание на этот вопрос. Безусловно, детская психика - формирующаяся, поэтому любая информация должна как в школе педагогами контролироваться, так и в домашних условиях родителями", - ответила Каринова.

Также она уточнила, что с этого года в школах вводят курс по выбору "Глобальные компетенции".

"Этот курс будет предназначен для того, чтобы развивать у детей критическое мышление, эмоциональный интеллект, правильно подходить к выбору информации. Но при этом в рамках воспитательных функций школы также должны иметь в виду, что нужно обращать внимание именно на ограничение, которое имеет данный фильм", - добавила вице-министр.

Сериал "Игра в кальмара" - это триллер о выживании, действие которого происходит в современной Южной Корее. Группе из 456 человек предлагают сыграть в серию детских игр с шансом выиграть огромную сумму денег, но проигрыш стоит жизни.

Ранее сериал официально стал самым популярным на Netflix.