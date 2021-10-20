Вакцины закупят на средства из резерва правительства, сообщил Ералы Тугжанов, передает Informburo.kz.

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В проекте закона "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" не предусмотрели средства на ревакцинацию населения против Covid-19, сообщила депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова на заседании палаты.

Она спросила вице-премьера Ералы Тугжанова, откуда правительство возьмёт деньги на закупку вакцин.

Ералы Тугжанов ответил, что средства будут взяты из резерва правительства. По его словам, до конца года ревакцинацией планируется охватить 800 тысяч человек, в 2022 году – 2 млн граждан. Бюджет и планы на следующие годы будут зависеть от эпидситуации, будут приниматься меры с учётом международной практики.

Ревакцинация в Казахстане стартует с третьей декады ноября. В первую очередь третью дозу вакцины против Covid-19 получат медработники, педагоги, полицейские и представители группы риска.