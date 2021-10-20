В этом году Сбербанк отмечает 180 лет со дня основания и 15 лет работы в Казахстане. В честь юбилея финансовый институт проводит акцию по высадке «Аллеи Сбербанка» во всех регионах своего присутствия, а это 17 филиалов по республике.

На днях в качестве подарка городу от банка такая аллея появилась в г. Костанай. 15 деревьев, символизирующих каждый год работы Сбербанка в Казахстане, украсили собой «Парк Победы». Учитывая климатические условия Костанайской области, было решено высаживать тополь пирамидальный, которые прекрасно адаптированы к местному климату и несут огромную пользу окружающей среде, противодействуя эрозии почв.

Решением о высадке деревьев Банк поддержал инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева, объявившего в 2020 г. о запуске экологической программы, согласно которой планируется высадка 15 млн деревьев в городах Казахстана.

Сбербанк, ведущий активную деятельность в рамках стратегии ESG (Environmental, Social, Governance), активно участвует в мероприятиях, направленных на сохранение экологического благополучия в стране. Именно исходя из этих принципов Банком уделяется особое внимание «зеленым» проектам. В офисах Сбербанка внедрен комплекс ресурсосберегающих технологий, нацеленных на сокращение уровня экологических загрязнений. Ведется работа по максимальному переходу сотрудников в «цифровые офисы». Действующая в Банке система электронного документооборота и электронно-цифровой подписи позволила значительно сократить количество используемой бумаги, а переход на цифровые кредитные карты и онлайн-оплату даст возможность максимально отказаться от пластика.

Банк намерен продолжать свою деятельность в этом направлении, подчеркивая, что забота о сохранении и улучшении экологии – один из основных приоритетов в деятельности финансового института.

Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

На правах рекламы