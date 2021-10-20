Темп прироста заболеваемости за понедельник, 19 октября, составил 0,33%. В предыдущий день, 18 октября, количество заболевших коронавирусом опустилось до 103 случаев, а темп прироста снизился до 0,29%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 46, Рудный – 18, по 10 случаев - в Аулиекольском и Костанайском районах, по 7 случаев - в Житикаре и Лисаковске, по 5 случаев - в Денисовском и Карасуском районах, Камыстинский район – 3 случая, по 2 случая - в Алтынсаринском, Карабалыкском и Б. Майлина районах.

104 пациента обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 111 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 19 октября 2021 г. зарегистрировано 35 386 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 31 360 человек, в том числе 165 за 19 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 324 269 человек (+506), вторым компонентом 300 605 (+623).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 18 октября в Костанайской области выявлено 12 заболевших коронавирусной пневмонией, 1 человек скончался от коронавирусной пневмонии (КВИ-), летальных случаев от коронавируса (КВИ+) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 063 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (118) и КВИ- (32) в регионе - 150 человек.