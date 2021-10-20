"20 октября, примерно в 01.00, произошло возгорание в квартире на 2 этаже по адресу ул, Чкалова, 9. Прибывшие на место пожарные локализовали..." - примерно так будет отображено это происшествие в рапортах и сводках противопожарной службы, полиции, скорой помощи.

Увидев маячки сине-красного цвета и услышав "крякалки", я выглянул с балкона и увидел автомобиль полиции. Сотрудник внимательно осматривал окна дома № 9 по ул. Чкалова. Следом прибыла пожарная машина и мое любопытство сменилось беспокойством. Одно дело - разборки "кухонных бойцов", другое - пожар в многоэтажном доме.

Выйдя на улицу, увидел молодую пару Парень в руках заботливо нёс кота (или кошку). На вопрос, что случилось, ответил: "На 2-м этаже горит квартира над нами".

Сотрудник полиции, вышедший из соседнего подъезда тут же отреагировал - поднялся на 2 этаж и пытался достучаться к хозяевам. Безуспешно.

- Видимо, пьяные. Нам сообщили, что соседи часто злоупотребляют, - сказал он, и направился на другую сторону дома, где пожарный расчёт уже установил лестницу, взломал окно и приступил к тушению.

Полицейский корректно попросил всех отойти подальше, не мешать. Из горящей квартиры к этому времени была эвакуирована (точнее - извлечена) женщина. Судя по очень не твёрдой походке, либо в шоке, либо в состоянии алкогольного опьянения.

По словам того же парня, именно эта гражданка своими криками и подняла тревогу. В этой квартире, говорят соседи, регулярно происходили собрания местной неблагонадежной публики, которая распивала алкоголь и потом скандалила. Итог - нагляден.

В квартире проживал мужчина, скорее всего - с ограниченными возможностями. Его пожарные нашли, эвакуировали, а карета скорой помощи увезла. Пожар потушили, жителей успокоили, все разошлись.

Что хочу отметить. Нередко я нелестно отзывался о работе госаппарата и госслужащих. Слова эти оставляю в силе, вношу лишь поправку - они относятся к кабинетным работникам.

Представители экстренных служб, причём всех, от 101 до 104 (горгаз), проявили себя только с лучшей стороны - свет в подъезде был обрублен, газ перекрыт (спасибо мужчине из "КазТрансГаз Аймака", он наравне с полицейскими и пожарными бегал от подъезда к подъезду).

Полицейский установил квартиру, добросовестно пытался достучаться, не допускал зевак (меня в том числе) к месту происшествия. Действительно обеспечивая безопасность и порядок.

Пожарные тоже отлично сработали. Без всяких проволочек, не отвлекаясь на многочисленные вопросы жителей, делали свое дело - бегали, разворачивали рукава и лестницы, тушили. Скорая не опоздала.

Отдельно отмечу парня, который спасал не только себя и подругу, но и кота.

Несмотря на ЧП, настроение улучшилось. Ибо наглядно убедился, что полевые работники госслужбы не зря получают зарплату и едят свой хлеб. Они работают. И работают прям отлично. Все вышеуказанное уложилось минут в 15.

Автор - гражданский журналист "НГ"