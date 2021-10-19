Серию республиканских онлайн-турниров по быстрым шахматам (рапид) «Almaty Online Chess Festival 2021» проводит Казахстанская федерация шахмат совместно с управлением физической культуры и спорта акимата Алматы при поддержке комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Четырехкратный чемпион Казахстана, международный гроссмейстер Пётр Костенко / Фото kazchess.kz

В рамках этого шахматного фестиваля запланированы 20 отдельных турниров, включающих и десять открытых, с общим призовым фондом 10,5 млн тенге. Турниры проводится с августа по декабрь 2021 года на игровой платформе lichess.org по регулируемой швейцарской системе в 9 туров.

Цели мероприятия - популяризация и развитие шахмат в Казахстане, а также привлечение шахматной общественности к участию в турнирах в дистанционном режиме в условиях пандемии.

В финале очередного, 11-го онлайн-турнира принял участие международный гроссмейстер из Костаная Пётр Костенко.

Одержав победы над Айбеком Катеновым из Нур-Султана, еще одним шахматистом из столицы Казахстана Казыбеком Ногербеком, Бекмухамедом Несипбаевым из Шымкента, женским международным мастером Асель Серикбай из Кызылорды, Алиханом Хажатулы из Алматы, Абзалом Амирали из Атырау и чемпионом Азии среди сеньоров Айтказы Баймурзиным из Тараза, а также завершив вничью партию с костанайцем Чингизханом Саржановым, Пётр Костенко набрал 7,5 очков из 9 возможных и стал победителем турнира.

Второе место у Казыбека Ногербека из Нур-Султана, в активе которого 7 очков. Также 7 очков набрал и уроженец Павлодара Алишер Сулейменов, ставший бронзовым призером.

Для костанайского гроссмейстера, участвовавшего в третьем турнире этой серии, победа стала вторым восхождением на пьедестал «Almaty Online Chess Festival 2021». В стартовом турнире Костенко с 7-ю очками занял третье место, уступив одно очко ставшему тогда победителем турнира международному гроссмейстеру из Павлодара Денису Махневу.

Воспитанник Костанайского шахматного клуба имени А. Уфимцева Чингизхан Саржанов завоевал второе место среди шахматистов до 18 лет, уступив лишь пол-очка Тимуру Балмагамбетову из Павлодара. Набрав 6 очков, (четыре победы и четыре ничьи), молодой костанайский шахматист занял шестое место в абсолютном зачете.