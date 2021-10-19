За понедельник, 18 октября, в регионе зарегистрировано 103 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,29%. Днем ранее было выявлено 114 заболевших, темп прироста равнялся 0,32%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 36, Лисаковск – 9, Денисовский район - 8, по 7 случаев - в Костанайском и Карабалыкском районах, Житикара – 6, по 5 случаев - в Рудном, Аулиекольском и Камыстинском районах, по 4 случая - в Сарыкольском и Б. Майлина районах, по 3 случая - в Карасуском и Алтынсаринском районах, Узункольский район – 1 случай.

86 пациентов обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 94 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 18 октября 2021 г. зарегистрировано 35 269 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 31 195 человек, в том числе 21 за 18 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 323 763 человека (+485), вторым компонентом 299 982 (+627).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 17 октября в Костанайской области выявлен 1 заболевший коронавирусной пневмонией, также один человек скончался от коронавируса (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 051 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (118 человек) и КВИ- (31 человек) в регионе - 149 человек.