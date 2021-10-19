Цой объявил об ослаблении карантина в Казахстане
19 октября 2021, 10:28 | Коронавирус
Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что с 20 октября в Казахстане ослабят карантин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото: Tengrinews.kz
В ходе заседания правительства министр заявил, что, учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, а также охват вакцинацией более 70 процентов подлежащего контингента, МВК принято решение с 20 октября 2021 года разрешить:
- посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) при предоставлении посетителями документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток;
- деятельность ночных клубов только для лиц с "зеленым" статусом с соблюдением заполняемости до 50 процентов, но:
не более 100 человек в "зеленой" зоне;
не более 70 человек в "желтой" зоне;
не более 50 человек в "красной" зоне.
- продлить время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq:
в "зеленой" зоне - до 03:00, для "лидеров проекта Ashyq" - до 05:00;
в "желтой" зоне - до 01:00, для "лидеров проекта Ashyq" - до 03:00.
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