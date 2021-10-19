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Цой объявил об ослаблении карантина в Казахстане

19 октября 2021, 10:28 |  Коронавирус

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что с 20 октября в Казахстане ослабят карантин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Tengrinews.kz

В ходе заседания правительства министр заявил, что, учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, а также охват вакцинацией более 70 процентов подлежащего контингента, МВК принято решение с 20 октября 2021 года разрешить:

  • посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) при предоставлении посетителями документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток;
  • деятельность ночных клубов только для лиц с "зеленым" статусом с соблюдением заполняемости до 50 процентов, но:
    не более 100 человек в "зеленой" зоне;
    не более 70 человек в "желтой" зоне;
    не более 50 человек в "красной" зоне.
  • продлить время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq:
    в "зеленой" зоне - до 03:00, для "лидеров проекта Ashyq" - до 05:00;
    в "желтой" зоне - до 01:00, для "лидеров проекта Ashyq" - до 03:00.