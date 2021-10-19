Пользуясь доверием своих знакомых, он неоднократно просил оформить кредиты и передать деньги ему. Мошенника уже задержали, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Жертвами стали девять жителей Рудного.

- 25-летний рудничанин говорил знакомым, что отдаст деньги в самое ближайшее время. Якобы у него имелся счет в онлайн-казино, но из-за заблокированной карты он не может получить ту или иную сумму, - рассказал заместитель начальника ДП Костанайской области Дюсембай БАЙБУСУНОВ. - Подобной схемой ему удалось завладеть денежными суммами в размере от 400 тыс. до 2,5 млн тенге и обмануть 9 жителей. После чего он уехал в столицу. Подозреваемый был объявлен в розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий рудненские полицейские совместно с сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области нашли и задержали подозреваемого в Нур-Султане. Начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК (мошенничество). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания Рудного.