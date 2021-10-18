Во вторник, 19 октября, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, без осадков, на севере туман. Ветер южный 9-14, днём на севере 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8, на востоке 0 градусов, днём +15...+20 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью +4...+6, днём +15...+17 градусов.

- В среду, 20 октября, по области днём на западе дождь, ветер юго-западный, с переходом на северо-западное направление 9-14, на севере 15-20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Температура воздуха ночью +1...+6, на востоке -2 градуса. Днём +12...+17, на северо-западе +7 градусов.

В Костанае в среду переменная облачность, в конце дня возможен дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западное направление 9-14 м/с. Ночью +3...+5, днём +13...+14 градусов.