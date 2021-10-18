Наступила осень, начинается сезон горячих батарей и закрытых форточек. В холодное время года большинство людей редко открывают окна для проветривания, из-за чего воздух в помещении становится сухим. Обычно человек быстро адаптируется к таким условиям и не замечает пониженной влажности, однако на самом деле сухой воздух очень вреден для здоровья. Он вызывает пересыхание слизистых оболочек, что повышает риск респираторных и инфекционных заболеваний. Именно поэтому с началом осени возрастает спрос на увлажнители воздуха.

Разновидности

Нужно отметить, что увлажнять воздух могут и мойки воздуха, и очистители, которые также проводят очистку воздуха от разных загрязнений. Однако эти приборы более дорогие. Увлажнитель же представляет собой доступное по цене устройство и отлично справляется со своей задачей.

На портале Е-Каталог приводится следующая классификация увлажнителей в зависимости от конструкции.

Водяные — традиционный тип, использующий принцип естественного испарения. В таких приборах воздух прогоняется через картридж, смоченный водой. Их плюс в низком энергопотреблении, а также способности справляться с увлажнением просторных помещений. Однако производительность таких приборов невысока, и фильтры придется менять регулярно.

Ультразвуковые — в таких увлажнителях установлена мембрана, которая вибрирует на сверхвысоких частотах и превращает попадающую на нее воду в мелкий туман. Этот пар имеет комнатную температуру, а некоторые модели еще и предполагают возможность его нагрева. Ультразвуковые увлажнители обладают хорошей производительностью и работают практически бесшумно. Недостатком устройств такого типа можно назвать необходимость использовать очищенную воду. Если использовать неочищенную, то на мебели будет оставаться белый налет.

Паровые — в этих приборах происходит испарение воды посредством электронагревателя. Их особенность состоит в том, что они нагревают воздух в помещении. В каких-то случаях это может быть достоинством, в других — недостатком. Паровые увлажнители нетребовательны к качеству воды, но потребляют сравнительно много электроэнергии и ощутимо шумят при работе.

Основные характеристики

Один из ключевых параметров увлажнителей — скорость расхода воды. Сопоставив эту характеристику с объемом резервуара, можно подсчитать, сколько времени прибор сможет проработать без дозаправки и какое количество воды попадет в воздух.

Вторая важная характеристика — площадь помещения, на которое рассчитан увлажнитель. Обычно производитель указывает этот параметр из расчета стандартного жилого помещения с высотой потолков до 3 м. Если потолки выше, то нужно будет приобретать увлажнитель с большей максимальной площадью.

Весьма полезно наличие в приборе встроенного гигростата. Это устройство отключает увлажнитель, когда достигается заданный уровень влажности. А если влажность снизится — снова включит его. Таким образом, в помещении постоянно поддерживается одинаково комфортный климат. Подавляющее большинство моделей позволяют выставлять желаемый уровень влажности, фактически регулируя производительность прибора.

Наиболее продвинутые увлажнители оборудованы дополнительными функциями вроде ароматизации воздуха, озонирования, насыщения воздуха отрицательно заряженными ионами, а для удобства управления оснащаются пультом ДУ.

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