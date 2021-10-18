За воскресенье, 17 октября, в регионе зарегистрировано 114 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,32%. Днем ранее было выявлено 111 заболевших, темп прироста равнялся 0,31%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 42, Рудный –13, Лисаковск – 10, Костанайский район – 9, район Б.Майлина – 7, Карабалыкский район – 6, по 5 случаев - в Житикаре и Карасуском районе, Денисовский район - 4, Мендыкаринский район – 3, по 2 случая - в Аулиекольском, Камыстинском, Наурзумском и Узункольском районах, по 1 случаю - в Алтынсаринском, Жангельдинском районах.

97 пациентов обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 107 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 по 17 октября 2021 зарегистрировано 35 166 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 31 174 человека.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 323 278 человек (+121), вторым компонентом 299 355 (+168).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 16 октября в Костанайской области выявлено 4 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 050 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (117 человек) и КВИ- (31 человек) в регионе - 148 человек.