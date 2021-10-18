Матч 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги ведущий борьбу за первое место «Тобол» проводил в Петропавловске против местного «Кызыл-Жара».

Игорь Сергеев (на переднем плане) открывает счет / Фото instagram.com

Костанайскому клубу, минимально отстающему от лидирующей «Астаны», ни в коем случае нельзя было терять очки. Нельзя было этого делать и петропавловцам, поднявшимся на четвертую строчку в турнирной таблице, которое может позволить участие в еврокубках в следующем сезоне. Учитывая эту турнирную ситуацию, североказахстанское дерби стало центральным матчем в туре.

Команды в этом сезоне встречались трижды. В первом круге «Кызыл-Жар» доставил немало хлопот «Тоболу» в Костанае хотя и уступил - 0:2. Да и оба матча в полуфинале Кубка РК между этими командами завершились победой костанайцев с минимальным счетом.

В стартовый состав «Тобола» вернулись сербский легионер Зоран Тошич, который вместе с французом Жереми Манзорро должен был поддерживать атакующие действия узбекистанского форварда Игоря Сергеева, Асхат Тагыберген, составивший с Саматом Жарынбетов (слева), Багдатом Каировым (справа) и сербом Душаном Йованчичем линию полузащиты, а также Александр Марочкин, занявший место в центре защиты между северомакедонцем Алексой Амановичем и Сергеем Малым. А место в воротах привычно занял Александр Мокин.

Уже на 3-й минуте встречи гости провели красивую комбинацию, в результате которой Тошич выбежал справа один на один с российским голкипером петропавловцев и капитаном «Кызыл-Жара» Мирославом Лобанцевым, но тот в последний момент броском в ноги забрал мяч на линии вратарской площадки.

К сожалению, Тошич отыграл всего четверть часа и, получив повреждение, вынужден был покинуть поле, а его место занял португальский полузащитник Рубен Бриджидо. Через четыре минуты Жарынбетов после паса Манзорро ворвался в штрафную площадь по левому краю и с острого угла прострелил на находившегося перед воротами Бриджидо, но российский защитник хозяев Олег Мурачев выбил мяч почти с ленточки ворот.

На исходе получаса игры, после розыгрыша углового удара у ворот петропавловцев, Манзорро пробил с хода по выбитому за пределы штрафной площади мячу, который пяткой подправил в ближний угол стоящий спиной к воротам Сергеев. Однако мяч пролетел рядом со стойкой. Правда, и контролировавший ситуацию Лобанцев бросился за ним в нижний угол ворот.

Через минуту Бриджидо заработал угловой удар на правом краю атаки, а после подачи Тагыбергена Малый головой послал мяч с линии вратарской площадки под перекладину, но голкипер «Кызыл-Жара» в прыжке выбил его. А очередной угловой уже с левого фланга завершился взятием ворот - тот же Тагыберген закрутил в ближний угол мяч, его чуть коснулся головой Сергеев, и этого оказалось достаточно, чтобы он от кулаков голкипера влетел в сетку ворот.

На 39-й минуте Жарынбетов с левого фланга пробил опасно по воротам, и Лобанцев в очередной раз проявил свое мастерство, в прыжке выбив мяч из-под перекладины.

Второй тайм хозяева поля, владевшие мячом в первой половине встречи почти втрое меньше, чем гости, начали значительно лучше. На самом его старте нападающий из Боснии и Герцеговины Семир Смайлагич убежал по левому краю от Марочкина, но продолжение атаки у него откровенно не получилось.

На 55-й минуте мяч все-таки побывал в воротах «Тобола», когда Тимур Мульдинов после навеса слева столкнулся в прыжке с вышедшим за пределы вратарской площадки Мокиным, однако арбитр из Уральска Булат Сариев зафиксировал в этом эпизоде атаку на вратаря и отменил взятие ворот.

Жереми Манзорро забивает второй мяч в ворота «Кызыл-Жара» / Фото instagram.com

Через десять минут Манзорро хорошим пасом вывел на ударную позицию подключившегося к атаке Жарынбетова, который, войдя в штрафную площадь, пробил в правый верхний от голкипера угол ворот. И опять петропавловцев спас Лобанцев, выбивший в броске мяч на угловой. А при розыгрыше углового удара после навесной подачи Тагыбергена на дальнюю штангу Малый сбросил мяч в центр под удар Йованчичу, который с близкого расстояния сильнейшим ударом послал его в перекладину.

На 71-й минуте, после розыгрыша хозяевами штрафного удара справа, мяч снова оказался в сетке ворот «Тобола», но на этот раз сделавший результативный пас от дальней штанги Смайлагич забежал в офсайд. А через пять минут вышедший на замены грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе перехватил мяч на половине поля хозяев и в касание сделал передачу в штрафную площадь на выход Манзорро, который справа точно пробил в дальний нижний угол ворот, поставив точку в матче.

Главный тренер «Тобола» Александр МОСКАЛЕНКО отметил, что после участия футболистов в матчах своих сборных и паузы в чемпионате всегда очень тяжело играть:

- Накал страстей и эмоций на поле зашкаливал, что мешало игре наряду с качеством поля. Команды не хотели проигрывать, решая свои турнирные задачи. На протяжении всей игры была упорная борьба. Мы использовали свои моменты, а футболисты, вышедшие на замену, очень хорошо вошли в игру.

В этом туре «Астана» с таким же счетом (2:0) выиграла на своем поле у кызылординского «Кайсара», который вместе с талдыкорганским «Жетысу» вылетел из Премьер-лиги. Выиграл свой матч и «Кайрат», за два тура до окончания чемпионата занявший третье место. И теперь решающим в чемпионской гонке может стать следующий тур, в котором 24 октября в Алматы встретятся «Кайрат» и «Астана», а «Тобол» в этот же день проведет встречу в Костанае с «Шахтером». Оба матча начнутся в 20:00.