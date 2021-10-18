Объявление, в котором автор сообщает, что хочет продать медаль "Знак отличника Алтын белгi" за 2 000 000 тенге, опубликовано на одном из сайтов с отметкой города Костаная. Внештатный корреспондент "НГ" связался с автором данного предложения, чтобы выяснить причину продажи и почему такая высокая цена.

- Продаю за 2 миллиона, состояние новое. Знаете, эта медаль эксклюзивная, таких не так уж и много! - ответил автор объявления.

- Откуда у вас эта медаль? Не жалко продавать?

- Я выпускник этого года. Жалко... Если купите, то можно 1,5 миллиона.

Представляться автор объявления отказался. Причину продажи памятной вещи тоже озвучивать не стал.