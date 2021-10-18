Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
18 октября 2021, 09:37 | Общество
Объявление, в котором автор сообщает, что хочет продать медаль "Знак отличника Алтын белгi" за 2 000 000 тенге, опубликовано на одном из сайтов с отметкой города Костаная. Внештатный корреспондент "НГ" связался с автором данного предложения, чтобы выяснить причину продажи и почему такая высокая цена.
- Продаю за 2 миллиона, состояние новое. Знаете, эта медаль эксклюзивная, таких не так уж и много! - ответил автор объявления.
- Откуда у вас эта медаль? Не жалко продавать?
- Я выпускник этого года. Жалко... Если купите, то можно 1,5 миллиона.
Представляться автор объявления отказался. Причину продажи памятной вещи тоже озвучивать не стал.
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