Церемония зажжения огня для Зимних Олимпийских игр в Пекине пройдет в понедельник в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес в Греции, где в VIII веке до нашей эры зародились Олимпийские игры, сообщают РИА Новости.





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Церемония второй раз будет проходить без присутствия публики в связи с пандемией COVID-19, будет сокращена эстафета олимпийского огня.

В марте 2020 года из-за пандемии по решению греческого НОК церемония зажжения огня для летней Олимпиады в Токио была закрыта для публики в целях предотвращения распространения коронавируса. Тогда на ней присутствовали только официальные делегации и руководство Греческой Республики, а также журналисты.

Греческий этап эстафеты тогда был отменен, поскольку, несмотря на просьбы властей не собираться на встречу огня, сотни людей пришли в Спарте посмотреть на участие в эстафете американского актера Джерарда Батлера, сыгравшего царя спартанцев Леонида в фильме "300 спартанцев". Сами игры в Токио были перенесены на год.

В этом году церемония зажжения пройдет в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу и президента МОК Томаса Баха, без тысяч зрителей.

По традиции огонь будет зажжен в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала. "Верховная жрица", роль которой исполнит актриса Ксанти Георгиу, произнесет молитву Аполлону, чтобы он послал лучи и зажег огонь Олимпиады, и Зевсу, чтобы он увенчал победителей игр венками. После этого жрица подносит факел к параболическому зеркалу, концентрирующему лучи солнца.

После зажжения олимпийского огня проходит небольшое театрализованное представление, его хореографом много лет выступает Артемис Игнатиу, а затем "верховная жрица" передаст огонь первому факелоносцу. Им станет лыжник Яннис Антониу. Он был первым факелоносцем и в сентябре 2013 года при зажжении огня для зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Греция имеет право на собственный этап эстафеты, поскольку именно здесь зажигают огонь зимних и летних Олимпиад.

В эстафете в Греции в этом году примут участие всего трое факелоносцев - двое греческих и один китайский спортсмен.

Сразу после церемонии зажжения в Древней Олимпии Олимпийский огонь будет доставлен в Афины и перенесен в Акрополь, где он проведет ночь, а 19 октября на стадионе Панатинаикос в 12.00 он будет передан китайской делегации. На стадионе также не будет публики.

Греческое телевидение и олимпийский канал будут вести трансляцию всей церемонии в прямом эфире.