В Нур-Султане на площадке спортивного комплекса «Сайран-Арена» прошли полуфинальные и финальный матчи XXVI розыгрыша Кубка Казахстана по футзалу.

Лучший бомабардир Кубка РК Ранжел и лучший вратарь мира Игита поздравляют другу друга с очередной победой / Фото kazfootball.kz

Первый финалист определился во встрече победителя группы «А» - действующего обладателя Кубка РК алматинского «Кайрата» и занявшего второе место в группе «В» столичного клуба «Нур-Султан». Алматинцы повели в счете после первого тайма благодаря дублю игрока сборной Казахстана Альберта Акбаликова. Во втором тайме кайратовцы развили свой успех до счета 6:0, а на последней минуте пропустили два гола после того как Игиту в воротах сменил Нарун Сериков.

Вторую путевку в финал разыграли клубы из Западного Казахстана - «Актобе», занявший первое место в группе «В», и вторая команда группы «А» «Атырау». Матч прошел в очень упорной борьбе. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом «Актобе» - 4:3. В середине второго тайма атыраусцы сравняли счет, а затем в течение двух минут команды обменялись голами - 5:5, с таким счетом завершилось основное время матча.

В дополнительное время атырауцы вышли вперед, а в последние минуты увеличили разрыв. «Актобе» лишь смог сократить отставание до минимума, уступив со счетом 6:7 и пропустив в финал «Атырау».

Интересно, что рудненский «Аят» встречался с обоими финалистами в этом розыгрыше Кубка РК на групповом этапе, не удержав победу с «Кайратом» (4:4) и уступив «Атырау» (2:6).

Финальный матч, который обслуживал дуэт судей из Костаная - арбитр международной категории Талгат Космухамбетов и Аслан Галаев, прошел при заметном преимуществе «Кайрата», уже в первом тайме забившим два безответных мяча в ворота атыраусцев усилиями бразильских легионеров Витао и лучшего бомбардира прошлого чемпионата Эдсона.

Во втором тайме Акбаликов забил третий гол, после чего дважды отличился бразильский легионер уже «Атырау» Синезио. В конце матча отличились лучший бомбардир кубкового турнира еще один кайратовский бразилец Ранжел и оформивший хет-трик Синезио - 4:3. И «Кайрат» в 17-й раз становится обладателем Кубка Казахстана по футзалу.