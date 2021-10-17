"Тобол" захватил лидерство в КПЛ и лишил "Кайрат" чемпионства
17 октября 2021, 17:01 | Спорт
Костанайский "Тобол" обыграл петропавловский "Кызыл-Жар" в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кадр из видео
Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 2:0. Первый гол гости забили на 33-й минуте - его автором стал узбекский нападающий Игорь Сергеев. А на 77-й минуте француз Жереми Манзорро установил окончательный счет матча.
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Благодаря этой победе "Тобол" набрал 55 очков и вышел в лидеры КПЛ, обойдя на два балла "Астану", которой сегодня играть с "Кайсаром". А "Кайрат" выбыл из борьбы за чемпионства и завершил защиту своего титула.
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Ранее "Кайрат" обыграл в гостях "Актобе" со счетом 2:1.
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