Первый в мире киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий - вернулись за Землю, сообщил Роскосмос, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко. Фото: РИА Новости

Аппарат коснулся поверхности Земли в 10.35. Съемочная группа находилась в космосе 12 суток.

Кадры приземления киноэкипажа в казахстанской степи.

После приземления поисковая группа возьмет спускаемую капсулу под охрану, затем по очереди из "Союза" поможет выбраться всем трем членам экипажа. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. Уже во вторник, 19 октября, "киноэкипаж" даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.

Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому будет принято решение отправить в космос врача, которым и станет героиня Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету. В последующем режиссер фильма Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.



