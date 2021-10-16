Экоакция "Садим сквер семейных деревьев" прошла сегодня, 16 октября, в рудненском парке культуры и отдыха. Участники сами выкапывали лунки, заливали их водой, прикапывали саженцы и вешали на ствол маленькие таблички с фамилиями семей, которые посадили будущие деревья. Всего, по подсчётам организаторов, удалось высадить около 160 саженцев, хотя изначально рассчитывали на 130.





- Мы считаем, что в нашем парке у 60% деревьев заканчивается жизненный цикл, поэтому мы, "Kaz eco patrol" подумали как мы можем их обновить, - сообщил рудненский экоактивист Максим ФРОЛОВ. - В прошлом году мы предложили рудненским семьям высаживать их самостоятельно. Мы не только обновим старые деревья на более молодые, но и надеемся, что горожане, которые их сажали, будут в будущем заботиться о них.

По словам Фролова, на акции высадили 80 дубов, 40 берез, 15 яблонь, 10 тополей, 10 ив, по 5 ясеней и вязов. В этом году большинство саженцев закупила сеть клиник "Жемчужина Стомед".

- Мы закупили порядка 130 саженцев, на их закуп ушло около 130 000 тенге, - рассказала "НГ" маркетолог "Жемчужины Стомед" Оксана КУРБАНОВА. - Мы же помогли с инструментами, помогли с тем, чтобы сюда приехал водовоз. Кроме того, у нас получилось небольшое тимбилдинговое мероприятие, потому что около 40 врачей и их семьи высаживали эти деревья.





Климатехник Сергей ШТРОБОЛЬ сажать дерево пришел вместе с женой и двумя дочками. Об акции узнали через соцсети, там же оставили заявку на участие.

- В Instagram была ссылка на регистрацию, мы заполнили свои данные, выбрали какое дерево сажать, остановили свое внимание на дубе, - рассказал Сергей. - Если достанется, то мы бы еще и березу посадили. Особенно рад, что дочки проявили интерес к акции.

Многие участники акции высаживали деревья впервые. Среди них Валерий ПИСКОВ. Он пришел на акцию вместе с сыном, дочкой и супругой.





- Земля, конечно, туговатая, но ничего страшного, мы справимся, - отвечает Валерий. - Хочу, чтобы на наш дуб в будущем любовались дети.





Многие рудничане после высадки саженца устраивали с ними настоящую фотосессию. Для них организаторы приготовили таблички с разными надписями. Семье Халимы ТИКЕНОВОЙ досталась табличка с цитатой, которую приписывают немецкому реформатору Мартину Лютеру: "Если бы мне сказали, что завтра наступит конец света, то ещё сегодня я посадил бы дерево".





- Мы сегодня посадили дуб и надеемся, что он будет таким же крепким как наша семья, - говорит Тикенова. - Весь процесс занял у нас примерно 20 минут, зато какие эмоции и воспоминания мы получили. У нас роли были строго распределены: папа копал и сажал, сынок Ернур помогал, а я фотографировала.





Экоакция по высадке семейных деревьев проходит в парке культуры и отдыха второй год подряд. В прошлом году около 120 саженцов дубов, берез и пирамидальных тополей высадили возле аллеи любви. По слова властей, большинство деревьев прижилось. Как и в прошлом году в акции участвовал аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ. Правда, на высадку деревьев он второй год приезжает за час до старта акции, и уезжает до прихода основной массы участников. По словам градоначальника, акция проводится в рамках поручения президента.

- Мероприятие проводится в рамках республиканской акции по масштабному озеленению нашей страны, - пишет в своём Instagram-аккаунте Испергенов. - Это поручение главы государства К. К. Токаева в Послании народу Казахстана по посадке 2 млрд деревьев по всему Казахстану в течение 5 лет. Для нашего города наличие зеленого пояса тоже остается актуальным вопросом. В городе много деревьев уже устаревают и представляют собой угрозу. К примеру, в городском парке около 2 тыс. деревьев и большинство из них это старые тополя.

Фото Георгия ГОВОРОВА