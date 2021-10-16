Бесплатными останутся "Спутник V" и QazVac, передает Informburo.kz.

Вакцины от коронавируса, произведённые не в Казахстане, станут платными в следующем году. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Журналисты задали министру вопрос о том, станут ли платными вакцины от КВИ, как это указано в предложении по ревакцинации, которое представил Минздрав.

"Мы можем независимо от других стран выпускать собственную вакцину. Мы эту вакцину будем закупать в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. Остальные вакцины будут допущены к коммерческому обращению. Мы сейчас агитируем компании для того, чтобы они заходили и могли поставлять вакцины, предлагать свои услуги. Дополнительно на платной основе будет возможно. Сейчас фармкомпании отрабатывают эти механизмы", – сказал министр.