Цой: Вакцины от коронавируса, произведённые не в Казахстане, станут платными в 2022 году
Бесплатными останутся "Спутник V" и QazVac, передает Informburo.kz.
Вакцины от коронавируса, произведённые не в Казахстане, станут платными в следующем году. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения РК Алексей Цой.
Журналисты задали министру вопрос о том, станут ли платными вакцины от КВИ, как это указано в предложении по ревакцинации, которое представил Минздрав.
"Мы можем независимо от других стран выпускать собственную вакцину. Мы эту вакцину будем закупать в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. Остальные вакцины будут допущены к коммерческому обращению. Мы сейчас агитируем компании для того, чтобы они заходили и могли поставлять вакцины, предлагать свои услуги. Дополнительно на платной основе будет возможно. Сейчас фармкомпании отрабатывают эти механизмы", – сказал министр.
В Казахстане сейчас производят две вакцины – российский "Спутник V" и казахстанский QazVac.
Ревакцинация, которая начинается в Казахстане в ноябре, не является обязательной, и получить третью дозу на этом этапе смогут не все. В первую очередь бустерные дозы вакцины получат медработники, полицейские и другие уязвимые группы. Дополнительную дозу смогут получить также те, кто за свой счёт сдаст тест на антитела и получит заключение об их отсутствии.
"Если антитела падают, мы даём возможность ревакцинироваться. Но в первую очередь будут ревакцинироваться непосредственно работники первой линии. Ревакцинация делится на экстренную и плановую. Плановая ревакцинация проводится раз в год. Но когда высокий уровень заражаемости, принимают меры по бустерной дозе", – сказал министр.
Привитые двумя дозами казахстанцы, которые сейчас не получат третью дозу, не будут ограничены в возможности посещать объекты, никаких санкций не предусматриваются, добавил глава Минздрава.
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