Основатели казахстанского общественно-политического интернет-издания HOLA News Алишер Кайдаров, Адилет Турсынбек и главный редактор Зарина Ахматова объявили об уходе из проекта. Сообщение об этом размещено на сайте 15 октября, через день после того, как редакция заявила о разблокировке веб-страницы спустя 10 дней отсутствия к ней доступа, сообщает Радио Азаттык.





«Обстоятельства сложились таким образом, что после 10 дней блокировки нам пришлось поступиться нашим основным принципом. Мы удалили новость с сайта», — говорится в сообщении на сайте.

Сайт HOLA News удалил публикацию о расследовании Pandora Papers, проливающем свет на офшорные сделки с участием женщины, которую называют «неофициальной женой» Нурсултана Назарбаева, бывшего президента Казахстана. Журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в этом месяце выпустили материал о платежах приближенных к Назарбаеву людей в пользу Асель Курманбаевой. Расследователи написали, что Курманбаева получила от компании ныне покойного бывшего управляющего делами президента Владимира Ни 30 миллионов долларов, свидетелем выплаты был миллиардер Владимир Ким, акционер металлургического гиганта «Казахмыс».

При переходе по ссылке на удаленную новость на сайте HOLA News появляется пустая страница с надписями: «Здесь был заголовок», «Здесь была картинка», «Здесь был текст».

Большинство казахстанских СМИ, написавших о Pandora Papers, не упомянули часть расследования о Казахстане, но рассказали об офшорных счетах и сделках зарубежных политиков и бизнесменов.

Покидающие HOLA News основатели и редактор сайта отмечают, что «работа будет продолжена новой командой».

Казахстан в докладе Freedom on the Net американской неправительственной организацией Freedom House отнесен к числу стран с «несвободным интернетом». В опубликованном в сентябре докладе говорится, что правительство Казахстана продолжает ограничивать доступ к интернету, использует различные нетехнические средства для удаления контента, включая «прямое давление».

Казахстан включен международной прессозащитной организацией «Репортеры без границ» (Reporters sans frontières, RSF) в число государств со «сложной ситуацией со свободой прессы». Страна занимает 155-е место из 180 во «Всемирном индексе свободы прессы», составляемом RSF.