Об этом заявляют костанайские переработчики. Представителей маслозаводов повышать закупочную стоимость семян вынуждают действия крупных трейдеров, которые реализуют сырьё за рубеж, сообщает«Хабар 24».

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Отсюда возрастает себестоимость. К тому же, сетуют переработчики, завышают цены и реализаторы. А в итоге страдает конечный потребитель.

По словам фермеров, уже третий год в Костанайской области неурожай по масличным . Сырья катастрофически не хватает. В Фёдоровском районе из трёх крупных маслозаводов один уже год простаивает. Остальные работают вполсилы.

Чтобы произвести 1 литр подсолнечного масла, заводам необходимо примерно 2,5 кг семечек. Чтобы этот объём приобрести, в прошлом году заводы тратили 300 тенге. В этом году - семьсот. Рост на 400 тенге. Один литр с завода отпускался в прошлом году по 350 тенге. В этом году по 550 тенге. Рост на 200 тенге. И в магазине стоимость изменилась следующим образом: в прошлом году оно стоило 500 тенге. В этом году рост на 300 тенге. Отсюда, говорят переработчики, заниматься производством подсолнечного масла теперь им стало не выгодно.

Переработчики винят во всём крупных трейдеров. Семечки по большой цене уходят за рубеж. Из-за этого маслозаводам приходится тоже повышать закупочную цену. Оттого растёт и себестоимость. Но рынок диктует свои правила. И многие попросту отказываются от производства масла.

- Им сегодня не выгодно производить масло. И они это сырьё, которое закупили полгода назад, они его сегодня просто продают по более высокой цене. Им выгоднее сегодня продать. Переработчику выгоднее сегодня продать сырьё, а не производить. Производить мы сегодня не сможем, чтобы войти в эту себестоимость, - рассказал директор маслозавода Владимир Заверуха.

Переработчики уверены, изменить ситуацию к лучшему вполне возможно. Для этого производителям нужно вернуть субсидии. Ради доплаты аграрии будут сдавать сырьё местным маслозаводам. И тогда крупные трейдеры останутся не у дел. Снизятся цены для простых покупателей. А у отечественной переработки откроется второе дыхание.