В субботу, 16 октября, днём на севере Костанайской области возможны небольшие дожди и туман. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, на севере +5 градусов, днём +12...+17 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Ночью 0...+2, днём +13...+15 градусов.

- 17 и 18 октября по области без осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Температура воздуха ночью -2...+3 градусов, днём в воскресенье +12...+17, а в понедельник +15...+20 градусов.

В Костанае 17 и 18 октября без осадков. В воскресенье в областном центре ночью 0...+2, днём +12...+14 градусов. В понедельник ночью +1...+3, днём +15...+17 градусов.