В Костанае без осадков - Прогноз погоды в области на 3 дня
Георгий ГОВОРОВ
15 октября 2021, 16:09 | Общество
В субботу, 16 октября, днём на севере Костанайской области возможны небольшие дожди и туман. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, на севере +5 градусов, днём +12...+17 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Ночью 0...+2, днём +13...+15 градусов.
- 17 и 18 октября по области без осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Температура воздуха ночью -2...+3 градусов, днём в воскресенье +12...+17, а в понедельник +15...+20 градусов.
В Костанае 17 и 18 октября без осадков. В воскресенье в областном центре ночью 0...+2, днём +12...+14 градусов. В понедельник ночью +1...+3, днём +15...+17 градусов.
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