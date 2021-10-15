Предварительное слушание по делу о сбыте наркотиков группой лиц прошло в СМУС Костанайской области сегодня, 15 октября.

Согласно материалам дела, подсудимых задержали 12 августа 2021 года сотрудники управления по противодействию наркопреступности. На момент задержания при освидетельствовании у троих из них установлен факт употребления опиоидов.

- Подсудимая Полина Титовец в период с января по 12 августа 2020 года создала и руководила ОПГ, состоящей из жителей Костаная, - зачитала обвинительное заключение прокурор Нино КАПАНАДЗЕ.- Она действовала по заранее разработанному ей плану и преступным схемам, которые позволяли ей в течение продолжительного времени организовывать централизованное приобретение и хранение наркотиков и их дальнейшую перевозку в целях сбыта на территории Костаная в особо крупных размерах.

По данным следствия, Титовец вовлекла в ОПГ 38-летнюю Анну Коломейцеву, 46-летнего Александра Капитулу, 31-летнего Тимура Хафизова и 45-летнего Евгения Едрисова. В отношении последнего уголовное дело прекратили в связи со смертью подозреваемого.

- В последующем Титовец, находясь у себя дома, расфасовывала героин на мелкие дозы для последующей его передачи участникам ОПГ и иным наркозависимым лицам на территории Костаная, - продолжила гособвинятель. - С целью усиления конспирации при незаконном обороте наркотиков участники ОПГ использовали специально установленные фразы для обозначения наркотических средств. К примеру: «Сделай пять или шесть». Приобретенный героин Титовец незаконно перевозила, передвигаясь на своих личных автомобилях марки Mercedes-Benz C 280 и Jeep Grand Cherokee. Коломейцева передавала героин Капитуле, а он осуществлял его сбыт наркозависимым лицам. Хафизов, также выполняя поручения Титовец, незаконно приобретал героин и хранил в целях сбыта, фасовал его у себя дома на отдельные дозы и лично сбывал наркотик на территории города. Также он завлек в ОПГ своего дядю Едрисова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий Хафизов продал героин подставному закупщику. Позже в домах членов ОПГ нашли наркотики. Экспертиза установила, что это героин и что все конфискованные наркотики ранее находились в единой массе. Действия Титовец, и других членов ОПГ по этому эпизоду квалифицированы по ст. 297 ч. 4 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт в особо крупном размере наркотических средств совершенные преступной группой).

Александр Капитула был задержан возле ТЦ «Емшан» в автомобиле Mazda. При задержании выплюнул на асфальт 5 свертков с веществом бежевого и темно-бежевого цвета. Из автомобиля в ходе осмотра изъяли 2 свертка с веществом темно-бежевого цвета. Согласно заключению экспертизы, это героин.

В суде Капитула ходатайствовал о проведении проверки в отношениии полицейских, которые, по его словам, применили к нему недозволенные методов досудебного расследования - моральное и физическое давление и избиение, а также фальсифицировали доказательства.

Тимур ХАФИЗОВ также заявил о неправомерных действиях полиции:

- В нашей Костанайской области все взаимосвязано между собой - одни покрывают других, другие покрывают третьих и так далее. Сколько я ни обращался в областную прокуратуру, они все делают, как обычно: отписки, что никаких нарушений нет, все в рамках закона. Наше уголовное дело постоянно менялось по непонятным мне причинам, нарушались конституционные права, потому что им нужна раскрываемость, а ОПГ - это хороший результат работы.

Суд принял решение провести проверку в отношении сотрудников ДП Костанайской области.

Главное судебное разбирательство по этому делу начнется 29 октября.

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