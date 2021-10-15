Учителей не должны привлекать к работе, не связанной с их профессиональными обязанностями, напомнили в МОН, передает Informburo.kz.

В сети распространилась информация, что в школах учителей обязали собирать данные о том, прошли ли родители их учеников перепись населения. В пресс-службе Министерства образования и науки пояснили, что такое требование является нарушением закона "О статусе педагога".

"Согласно закону "О статусе педагога" при осуществлении педагогом профессиональной деятельности не допускаются привлечение его к видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями; истребование у него отчётности либо информации, не предусмотренной законодательством Республики Казахстан в области образования", – отметили в МОН.

Жалобы на сбор информации в школах поступают из разных регионов, в частности, от алматинцев. В управлении образования южной столицы сообщили, что с их стороны руководителям районных отделов образования и директорам школ никаких поручений касательно переписи населения не поступало.

Официальный представитель "Переписи населения-2021" Олжас Сайлаубекулы также отметил, что со стороны Бюро нацстатистики информация от учителей и школ не запрашивалась.

Учителя могут сообщить о нарушении своих прав по телефонам горячей линии департаментов образования.