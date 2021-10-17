Важно, чтобы закон не стал лазейкой для недобросовестных предпринимателей, которые могут испортить всю идею этого начинания

В Зеренде с 4-го по 9 октября проходил первый республиканский слет социальных предпринимателей “SOCIAL BATYR CAMP”. Хочу поблагодарить организатора и идейного вдохновителя Эмина Эскерова за продвижения этого направления в Казахстане.

Слет был крутым, и крутым его сделали именно участники, которые съехались со всего Казахстана и делились своим опытом и энергией, не жалея сил и эмоций. Все три дня, пока я находился в окружении этих удивительных людей, узнавал много информации, которой хотел бы с вами поделиться.

Автор статьи вместе с Эмином Аскеровым на семинаре в Зеренде

Во-первых, Закон РК "О социальном предпринимательстве”, который в конце июля подписал президент, вступает в силу с 1 января 2022 года. Что он даёт? В первую очередь - преференции для представителей организаций социальных перемен, которые могут расширить свои возможности в части решения социальных вопросов государства. То есть преференции по аренде помещений, оказанию содействия в сбыте продукции, информационному оповещению, выделению грантов, льготному кредитованию, субсидированию, компенсации затрат на обучение сотрудников.

Во-вторых, сейчас во всех регионах Казахстана будут формироваться комиссии, которые будут определять, кто является социальным предпринимателем и сможет иметь преференции от государства. До 1 февраля будет формироваться реестр социальных предпринимателей. Подведомственным органом выступает Министерство экономики, а в регионах социальных предпринимателей будут курировать либо управление предпринимательства, либо управление по инвестициям - на усмотрение акимов областей, которые сами определяют, на какое ведомстве возложить эти обязательства.

Рекомендую всем социальным предпринимателям как можно внимательней ознакомиться с законопроектом, чтобы получить максимальную помощь от государства! А государству пожелаю максимально внимательно подойти к вопросу о том, кто может получить эти преференции, чтобы закон не стал лазейкой для недобросовестных предпринимателей, которые могут испортить всю идею этого начинания.

Есть удачные примеры такого сотрудничества в Великобритании. Согласно опросам, в 2004 году в этой стране было зарегистрировано 15 000 социальных предприятий с годовым оборотом в 18 млрд фунтов стерлингов. Они давали работу 450 000 человек и 300 000 предоставляли площадку для добровольческой деятельности. По данным 2013 года, таких предприятия было уже около 70 000, а вклад в экономику равнялся приблизительно 24 млрд в год. На сегодня этот вклад оценивают в сумму более 100 млрд фунтов стерлингов ежегодно.

Только от нашей активности зависит, по какому пути пойдет Казахстан. Будет ли государство ответственно относиться к внедрению удачных практик, а их по миру хватает, или пустим все на самотек, как это происходит с трудоустройством представителей социально уязвимых слоев населения. Преференции предприятия получают, а уровень трудоустроенных из этой группы - чуть более 3%.

P.S. В соответствии с казахстанским законодательством предприятия, в которых работают свыше 51% инвалидов, освобождаются от уплаты НДС и социального налога. Будем следить за тем, как разворачиваются события, но в том, что идея своевременна и необходима, лично я нисколько не сомневаюсь.