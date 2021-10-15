В 2022 году казахстанцев ждут 245 рабочих и 120 выходных дней. Причем большинство праздничных выходных будут длиться по 3-4 дня. Tengrinews.kz собрал все праздничные и выходные дни, а также дни переноса выходных из-за праздников в удобный календарь на 2022 год.

Фото:elements.envato.com

Отметим, календарь разработан с учетом пятидневного графика работы или учебы.

Самые длинные выходные в 2022 году будут:

в январе - отдыхаем на Новый год 4 дня;

в марте - отдыхаем 3 дня на Международный женский день и 5 дней на Наурыз;

в мае - отдыхаем 4 дня в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы;

в декабре - отдыхаем на День Независимости 4 дня подряд.

Православный праздник Рождество 7 января выпадает на пятницу, так что выходные будут длиться три дня. А Курбан айт - на субботу, 9 июля. По закону при выпадении религиозных праздников на выходной день переносов выходных нет.

Обратите внимание, в 2022 году будет два переноса выходных, из-за которых казахстанцам придется работать в субботу - 5 марта и 27 августа. Взамен граждане получат более длинные выходные.