Жильцы дома № 4 в переулке Уральском в Костанае боятся пострадать от деревьев их дворе, высота которых превышает 6-этажный дом, а ветки практически легли на линии электропередач. Год назад одно из деревьев упало и задело человека.

Неоднократные обращения жильцов в службу iKomek к решению проблемы не привели.

Сломанное ограждение напоминает о том, что здесь упало дерево. В тот момент рядом оказалась старшая по дому Зоя ЛАЗЕЕВА:

Зоя Лазеева возле места, где в прошлом году упало дерево

- Я шла в магазин за хлебом, - вспоминает Зоя Михайловна. - И только дошла до клёна, как дерево упало и ветка ударила мне по руке. Это увидела соседка, выбежала ко мне... Хорошо что так все обошлось, а ведь могло быть и хуже.

Жительница дома Оксана КРАСНОГОРСКАЯ рассказывает о своих попытках общения с центром оперативного реагирования.

- Когда появилась iKomek, эту службу прорекламировали так, что в неё могут обращаться граждане по вопросам общедворовым, общедомовым, - говорит она. - После такой рекламы, естественно, обращаться в отдел ЖКХ акимата Костаная стало не обязательно. Я неоднократно, как и другие жильцы, обращалась в iKomek, заявление писала, звонила. Заявление приняли и пропали. Затем объяснили: "Сейчас не сезон кронирования. Как наступит, так решат эту проблему". Наступил сезон, но так ничего и не изменилось. В июне этого года позвонил работник ТОО "АБЗ+" (я так понимаю, из iKomek к ним было обращение ). Я ему описала ситуацию, он сказал, что это не их работа. Снова звоню по номеру 109, прошу их отправить человека, который на месте осмотрит ситуацию, так никого и не было. В непогоду деревья шатаются от ветра, бьют ветками по линиям электропередач. Мы и наши дети ходим как по лезвию. Во время разговора по телефону с сотрудником iKomek я спросила: "Если кто-то пострадает от этих деревьев, к вам потом вопросы?" В ответ тишина... Они, может, и действуют, но своих обязанностей не знают. Не знают, куда по заявке обращаться, что делать. Последовательности не знают.

Оксана Красногорская показывает, что ветки деревьев практически лежат на линии электропередач



Этот дом обслуживает ПКСК "Стим". Как отмечает Оксана, кооператив организовали сами жильцы.

- Это наши средства, которые распределяются на уборку территории, ремонт подвальных труб, крыши и текущие расходы, - поясняет Красногорская. - У нас нет возможности самим решить эту проблему. Так бы мы сами за это взялись.

Служба iKomek 109 в Костанае работает с мая 2019 года. Горожанам поясняли, что это единый контакт-центр, объединяющий все колл-центры коммунальных предприятий, единая точка контакта с жителями города. Что всё обращения обрабатываются и вносятся в реестр обращений жителей, с присвоением регистрационного номера и далее передаются в государственные органы и коммунальные службы для решения вопроса в установленные сроки.

Гражданский журналист "НГ" позвонила по номеру 109 чтобы выяснить, почему на протяжении длительного времени, несмотря на постоянные обращения жильцов дома № 4 в переулке Уральском с просьбой обрезать деревья, никакой реакции не последовало и когда эта проблема будет решена. В ответ пояснили, что это не их обязанности и жильцам нужно обращаться в отдел ЖКХ. На вопрос, почему же тогда с 2019 года заявления от жильцов принимали и обещали разобраться, ответ получен не был.

Автор - гражданский журналист "НГ"