Никто не взял на себя ответственность за блокировку портала, отметили в издании, передает Informburo.kz.

Сайт Hola News, который был недоступен с 4 октября, разблокировали. Об этом издание сообщило на своей странице в Instagram.

View this post on Instagram Публикация от HOLA News Kazakhstan (@holanewskz)

"Официально за блокировку Hola News никто не взял на себя ответственность. Спасибо всем за поддержку. Сайт снова доступен", – говорится в сообщении.

Новостной сайт Hola News заблокировали в начале октября. В заявлении редакции сообщалось, что доступ к сайту не удаётся получить ни через провайдеров в Казахстане, ни за рубежом, так как сервер сайта находится в Казахстане.