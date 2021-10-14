Сайт издания Hola News разблокировали
14 октября 2021, 20:46 | Общество
Никто не взял на себя ответственность за блокировку портала, отметили в издании, передает Informburo.kz.
Сайт Hola News, который был недоступен с 4 октября, разблокировали. Об этом издание сообщило на своей странице в Instagram.
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"Официально за блокировку Hola News никто не взял на себя ответственность. Спасибо всем за поддержку. Сайт снова доступен", – говорится в сообщении.
Новостной сайт Hola News заблокировали в начале октября. В заявлении редакции сообщалось, что доступ к сайту не удаётся получить ни через провайдеров в Казахстане, ни за рубежом, так как сервер сайта находится в Казахстане.
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