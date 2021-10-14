Несчастный случай произошел сегодня, 14 октября. На место происшествия прибыли полицейские, которые и установили последовательность событий со слов сожителя пострадавшей.

- Он пояснил, что после распития спиртного она пыталась выйти из дома, мужчина ее не пускал. Ссора продолжилась на балконе, в результате чего женщина и упала, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Пострадавшая сейчас находится в больнице. Мужчина задержан для выяснения обстоятельств.