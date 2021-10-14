Женщина выпала с балкона четвертого этажа в Рудном
14 октября 2021, 20:07 | Происшествия
Несчастный случай произошел сегодня, 14 октября. На место происшествия прибыли полицейские, которые и установили последовательность событий со слов сожителя пострадавшей.
- Он пояснил, что после распития спиртного она пыталась выйти из дома, мужчина ее не пускал. Ссора продолжилась на балконе, в результате чего женщина и упала, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Пострадавшая сейчас находится в больнице. Мужчина задержан для выяснения обстоятельств.
Последние новости
14.10.21 17:23 Дефицит дизтоплива искусственный? Эксперт о рынке ГСМ
14.10.21 15:22 В Казахстане хотят отказаться от регулирования цен на лекарства, которые имеют не менее трёх аналогов
14.10.21 14:09 «Думал, что заключает договор ренты» - Пенсионер из Костаная судился со своим пасынком. Виноват во всем квартирный вопрос
13.10.21 18:30 Что расскажет товарищ Си?
13.10.21 17:20 Во власти антициклона: Костанайскую область ждут теплые, почти безветренные дни без осадков
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.