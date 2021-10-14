С начала октября в Казахстане заговорили о критической ситуации на рынке дизтоплива. Многие водители столкнулись с дефицитом солярки на заправках. Через некоторое время поползли слухи о повышении цен на ДТ. Помимо этого, стали появляться жалобы на качество дизельного топлива.

Фото:elements.envato.com

Что происходит на рынке дизтоплива? Почему повышаются цены? И почему Казахстан не может себя обеспечить топливом?

Tengrinews.kz задали несколько насущных вопросов эксперту нефтегазового рынка - экономисту Сергею Смирнову.

TENGRINEWS:

Сергей Леонидович, с чем связана нынешняя ситуация на рынке дизтоплива, почему у нас такой дефицит?

Сергей Смирнов

Мое мнение такое, что наше Министерство энергетики переэкспортировало дизтопливо за рубеж. Дело в том, что в 2019 году экспорта дизельного топлива (ДТ) не было, в 2020 году его начали экспортировать.

За 7 месяцев 2021 года они экспортировали почти что 90 процентов от всего объема, который был экспортирован в прошлом году. Причем за 8 месяцев текущего года ДТ произвели больше на 9 процентов, чем за такой же период годом ранее.

Хотя в прошлом году и экспорт топлива был, тем не менее, несмотря на увеличение производства, его не хватает, потому что слишком много экспортировали.

TENGRINEWS:

Есть ли конкретные цифры, сколько экспортировали, сколько произвели топлива у нас в стране?

Сергей Смирнов

В 2020 году экспортировали 494 тысячи тонн бензина. За 7 месяцев этого года всего 100,5 тысячи, то есть в 4 раза меньше бензина экспортировали.

С ДТ ситуация другая. В 2020 году экспортировали почти 176 тысяч тонн, в этом году за 7 месяцев - 158 тысяч тонн. Это только за 7 месяцев.

TENGRINEWS:

А какой у нас объем производства ДТ?

Сергей Смирнов

В этом году обещают произвести 4,9 миллиона тонн, а за 8 месяцев текущего года произвели 3,4 миллиона тонн ДТ, что на 9 процентов больше, чем за такой же период годом ранее. Но этого оказалось недостаточно для обеспечения внутреннего рынка.

Правда, наши заявляли, что это связано с тем, что пошли фуры транзитные, якобы там тоннами вывозят. Но они, мягко говоря, врут, потому что с 9 мая этого года действует запрет на вывоз дизтоплива автомобильным транспортом сроком на 6 месяцев. Эти 6 месяцев еще не прошли.

Если следовать логике министерства, тут или у нас резко возрос объем прохода транзитного транспорта, что маловероятно, или наша таможня вообще не работает. Только так можно допустить вывоз таких объемов автомобильным транспортом.

Здесь еще есть другой вариант, что у нас довольно большой объем контрабанды существует через границу, я думаю.

TENGRINEWS:

Ранее сообщалось, что дизтопливо будут завозить из России…

Сергей Смирнов

Уже завозят, около 100 тысяч тонн не хватает, дефицит. Вот его будут завозить с орского завода из России.

TENGRINEWS:

То есть цена на ДТ поднимется?

Сергей Смирнов

До 2025 года цена в любом случае сравняется с российской. Потому что будет единый экономический рынок стран ЕАЭС. И если единый рынок - цена должна быть примерно одинаковой, иначе этот рынок работать не будет. И у нас поэтому шло постепенное повышение цен, с целью к 2025 году сравняться с российскими. Но когда возникает дефицит, этот процесс резко ускоряется. Что мы и наблюдаем сейчас. Тем более сейчас, когда ДТ завозится из России, оно там по определению дороже. Они же не могут поставлять дешевле, чем у себя продают.

TENGRINEWS:

Почему цена на ГСМ поднимается, можете объяснить?

Сергей Смирнов

Вы, наверное, не первый день топливный рынок наблюдаете. Сначала появляется дефицит, топливо только по карточкам выдается или вообще его нет, неважно, солярка это или бензин. Потом оно появляется, но уже по более высокой цене.

У нас борются с дефицитом одним образом – повышением цен.

И плюс к этому топливо в России дороже, чем в Казахстане. Когда у нас солярка 200 тенге стоила, в России цена на 100 тенге выше была, в среднем.

По этой причине происходят вот такие перетоки, в том числе контрабандные. Выгодно это очень.

TENGRINEWS:

Выгодно кому?

Сергей Смирнов

Например, если я в Казахстане купил дизтопливо на автобазе в большом количестве по казахстанской цене и продал в России по российской, мне выгодно будет. Трейдерам выгодно, назовем их так.

TENGRINEWS:

Есть ли предположения, что это искусственный дефицит?

Сергей Смирнов

Я думаю, что не без этого. Нефтебазы могут придерживать некоторые объемы дизтоплива, чтобы потом продать его по более высокой цене. Почему нет? Это же было раньше.

Дизельное топливо хранится на нефтебазах. Оно же не хранится на заводах. НПЗ не являются владельцами топлива. У нас нефтезаводы работают по "давальческой" схеме. Им поставляют нефть, платят за переработку, причем цена переработки нефти до сих пор жестко регулируется государством. И потом завод отдает нефтепродукт владельцу, и он что хочет, то с ним и делает. По какой хочет цене – по такой и продает. Тем более наши власти отказались от регулирования цен на топливо, надеясь, что рынок сам отрегулирует.

Рынок у нас подконтролен где-то пяти оптовым компаниям. Они всегда могут договориться между собой. Пять человек сойдутся, проблемы какие, это не 20 человек собрать.

TENGRINEWS:

Как вы считаете, какая будет цена к 2025 году, какие у нас ожидания в этом плане?

Сергей Смирнов

Какая в России будет цена, такая и у нас. Она уже в некоторых регионах такая, в ВКО, например, чуть ли не за 300 тенге литр ДТ продают. В России цена примерно такая же цена. Уже почти сравнялись.

В начале октября остановили на ремонт павлодарский завод, и все объемы ДТ, которые производил павлодарский завод, выпадают.

В связи с этим наши власти шарахаются. Они сократили вдвое производство авиатоплива. Собирались сократить. Не знаю, отказались от этой идеи или нет… но собирались. В 2 раза сократили объемы производства авиакеросина на шымкентском заводе, с целью увеличения производства ДТ. Латают Тришкин кафтан. У нас авиакеросина всегда на хватало, а теперь его еще больше собираются сократить, перебросить мощности на производство ДТ.

TENGRINEWS:

Что спасет наш топливный рынок?

Сергей Смирнов

А ничего не спасет, потому что просто не хватает сырой нефти, как ни странно. Вроде нефти много, но она в основном вся идет на экспорт.

Вот три больших месторождения - Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, они дают где-то около 60 процентов производимой сырой нефти в Казахстане. Но они работают по соглашению о разделе продукции. И потому они обязаны поставлять на внутренний рынок НИ-ЧЕ-ГО. Все идет у них на экспорт.

А на заводы у нас поставляют местные компании, но они поставляют не все, что они добывают, а только 30 процентов. Дело в том, что на внутренний рынок они обязаны поставлять по цене ниже международной, где-то раза в 2-3 ниже, чем на экспорт идет. Допустим, я продаю нефть по 70 долларов за баррель, а здесь поставляю на заводы за 25.

Естественно, наши власти объясняют это заботой о потребителях. Понятно, если они будут продавать здесь по мировым ценам, то у нас бензин станет дорогим, его невозможно будет купить. Цена выше на мировом рынке, чем у нас внутри страны, плюс к этому сами власти провоцируют увеличенный экспорт, давая всякие преференции, скидки, возвращая НДС за экспорт сырой нефти. А если я поставляю нефть на НПЗ, мало того что должен по более низкой цене (поставить – прим. ред.), так с меня еще берут НДС. Есть интерес поставлять нефть на НПЗ? Нет.

TENGRINEWS:

То есть выгоднее продавать сырую нефть?

Сергей Смирнов

Выгоднее не просто сырую нефть, а за рубеж ее продавать. Можно продавать на нефтезаводы, но это невыгодно, там более низкая цена идет, раза в 2-3, плюс еще и НДС должен заплатить, который мне никто не возвращает, в отличие от тех, кто поставляет нефть на экспорт.

TENGRINEWS:

Государство уже не регулирует цены на ГСМ…

Сергей Смирнов

Да оно давно отказалось от этого.

TENGRINEWS:

Теперь это свободный рынок?

Сергей Смирнов

Да, и в результате мы имеем то, что имеем. Также нехватка сырой нефти связана с тем, что власти не хотят строить 4-й НПЗ, я считаю. Его хотели строить еще при советской власти в Мангистауской области, в 1991 году. Часть инфраструктуры уже построили, и Союз развалился. На тот момент трех заводов как бы хватало, тем более производство все упало, тех объемов топлива, которое производили, вполне хватало.

А потом, когда встал вопрос модернизировать имеющиеся 3 завода НПЗ или построить четвертый, выбрали модернизацию, якобы это дешевле. Сначала говорили, якобы около 3 миллиардов модернизация обходилась. Но она потом в итоге вышла 6,3 миллиарда долларов.

TENGRINEWS:

Наши водители жалуются на качество ДТ, что там парафин голимый в топливе и вода. Вы видели эти видео?

Сергей Смирнов

Эти видео я не видел, но дело в том, что не на заводе такое делают. На заводе, я думаю, делают топливо нормального качества, в основном класса евро-4. А это идет разбодяживание на пути от завода до АЗС. Могли разбодяжить на нефтехранилище, куда его привозят с завода, могли и на АЗС. Тем более у нас единой системы контроля качества нет. В советское время она была, с развалом Союза эта система контроля тоже была ликвидирована. Сейчас есть выборочные проверки, и то по жалобам потребителей. Можно сделать экспресс-анализ за свой счет, а он недешевый. Кому это интересно? А если ты заправился, отъехал от заправки 100 метров и заглох, то уже никому ничего не докажешь.

TENGRINEWS:

Мы помним времена, когда цены на ГСМ снижались, можно ли ждать этого в будущем?

Сергей Смирнов

Снижение у нас было всего 1 раз несколько лет назад, это когда Россия полностью перешла на выпуск топлива Евро-4 и Евро-5.

Тогда у нас производился бензин максимум класса Евро-3. А россияне у себя запретили для внутреннего товарооборота бензин класса ниже Евро-4. То есть наш бензин продавать там было невозможно, и у нас произошло затоваривание. Тогда цены упали на пару тенге. На моей памяти это было 1 раз, максимум 2 раза за 30 лет.

А обычно так бывает: дефицит, потом цены растут, потом дефицит ликвидируется, но цены уже остаются уже на прежнем уровне. Не падают.

TENGRINEWS:

А как в России формируется цена на топливо?

Сергей Смирнов

В России структура цены другая. У них 50 процентов – это налоги в цене, а стоимость сырья - сырой нефти - где-то 7-10 процентов всего-навсего.

У нас обратная ситуация. У нас официально заявлялось, что около 50 процентов цены – это стоимость сырья, налоги где-то 15-20 процентов всего составляют. Но то, что у нас 50 процентов в цене – это стоимость сырья, я тоже не верю, потому что, как бы цена на нефть ни падала, цена на тот же бензин у нас не снижалась. Хотя если бы 50 процентов там сидело, стоимость сырой нефти должна была влиять, этого ведь не происходило. Поэтому я считаю, что это все от лукавого. По факту видно, что цена на нефть не влияет на стоимость топлива.

К 2025 году будет рынок единый, и цены будут равняться с российскими. С одной стороны, это хорошо, не будет вот этой утечки легальной и нелегальной, с другой стороны - у нас средняя зарплата ниже, чем в той же России. Но хотя в том же Кыргызстане цены выше, чем у нас, но доходы еще меньше. Но они же как-то живут. Придется брать пример с кыргызов.