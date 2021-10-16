ТОО «Рахат-2018» ежедневно устраивает в соцсетях что-то вроде флешмоба, в ярких словах и выражениях рекламируя работу своих сотрудников. Как они и в холод, и в зной, в жару и пургу делают то, за что получают, собственно, деньги из бюджета.

Впечатление такое, что с раннего утра первым делом рабочие выстраиваются для совместного фото или видеосъемки - о том, как в очередной раз сотрудники красят бордюры, собирают листву и шишки, или подметают улицы.

С одной стороны, связь с общественностью – дело вроде бы неплохое, вот только в погоне за пиаром, выдавая показушные ролики о неустанной заботе о красоте города, сотрудники совершенно равнодушно могут пройти мимо реальных проблем.

Ул. Горняков, 33. Сломанная ветка нависает над головами прохожих

Например, мимо висящей над головами прохожих сломанной ветви дерева по улице Горняков или такой же, но уже упавшей ветви во дворе одного из домов по этой же улице - там, где играют дети. Всё на фото.

Еще одна сломанная ветка

Предполагаю, что ролики, которые выставляет ТОО, являются своеобразным ответом на фотографии и видео граждан, указывающие на недостатки работ коммунальных служб. И что же? Будем вести счёт? Кто кого? 1:1, 5:4 и так далее.

Тротуар, над которым нависла ветка

Или, может быть, нужно тихо и своевременно делать свою работу? И когда виден будет результат, реальный для людей, а не ради рекламы, тогда и нужда отпадет в подобных роликах.

Ул. Горняков, 54. Упавшая ветвь лежит несколько недель, прислонившись к трансформаторной будке

Ну а пока соцсети оказывают хорошую помощь в этом противостоянии коммунальщиков и граждан. А нужно ли оно, это противостояние? Разве сотрудники ТОО не являются такими же горожанами, обывателями, проживающими в этом же городе? Разве не для себя они создают порядок и уют?

Надеюсь, что времена противостояния уйдут в прошлое, и каждый гражданин просто будет делать свою работу, качественно, без пафоса и трезвона, не пуская пыль в глаза. Вместе изменим жизнь к лучшему!

Автор - гражданский журналист "НГ"

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