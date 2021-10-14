13 октября в Костанайском городском суде завершилось рассмотрение иска пенсионера Николая СОЛДАТЕНКО. Он требовал признать незаконным договор дарения собственной квартиры пасынку Сержану НАЗАРГАЛИЕВУ, настаивая, что тот ввел одинокого пенсионера в заблуждение.

Сам Николай Максимович в судебном заседании не участвовал, его интересы представляла адвокат Жанат МОЛДАСАЛЫКОВА. Она пояснила, что Солдатенко слаб и не может даже встать с кровати из-за болезни.

Из искового заявления следует, что вместе с пенсионером проживала его гражданская жена Людмила Назаргалиева, но в июле 2021 года она умерла.

- Когда моя гражданская жена и ее сын узнали о том, что у нее имеется заболевание, они регулярно стали меня уговаривать переписать квартиру на ее сына, хотя я имею своих родных детей - моих прямых наследников, - указывает в исковом заявлении Солдатенко. - Когда я добровольно не соглашался на сделку в пользу ее сына, они вместе стали оказывать на меня моральное давление, говоря о том, что я лежачий больной, слепой, и что если я соглашусь, то сын будет за мной ухаживать, а если нет, я останусь один и буду умирать без чьей-либо помощи. В итоге, как теперь я понимаю, мне все преподнесли как условия договора ренты. Ответчик говорил, что он будет ухаживать за мной до моей смерти, что я буду проживать в данной квартире, и квартира отойдет ему только после моей смерти, но нужно подписать кое-какие бумаги.

Жанат Молдасалыкова отметила на слушании дела, что, по сути, договор дарения превратился в отчуждение единственного жилья пенсионера, а нотариус во время заключения договора совершил ряд нарушений. Причем процесс подписания договора был снят нотариусом на видео.

Жанат Молдасалыкова: «Пенсионеру навязывали сделку»

- Нотариус должен был объяснить, что после дарения необходимо будет искать новое жилье, что он уже не будет собственником этой квартиры, - отметила Молдасалыкова. - Либо нотариус мог объяснить старику, что проще сделать завещание или заключить договор ренты. Вместо этого заверяется сделка доверия и не предлагает варианты. Реальной передачи имущества по сегодня не произошло. На видеозаписи слышно, что Солдатенко заключает сделку, потому что о нем пасынок заботится, а родные дети не заботятся. Истец добросовестно полагал, что о нем будут заботиться и дальше. Ему навязывали сделку и указывали, на кого оформить квартиру. Обращаю внимание суда, что бремя содержания имущества до сих пор несет истец. Я могу предоставить квитанции оплаты комуслуг.

Адвокат процитировала закон: «Если лицо не может ознакомиться с содержанием документа, вследствие неграмотности или физического недостатка, нотариус зачитывает вслух текст документа, о чем делается отметка».

- К сожалению, текст проекта документа не был озвучен, - резюмировала Молдасалыкова.

Представитель ответчика Ахрор МУХИТДИНОВ с иском не согласился. Он настаивал, что договор оформлен законно, а претензии к договору появились только после того, как к пенсионеру приехала из России дочь. Причем, как утверждает пасынок, брак Солдатенко и Назаргалиевой был законно оформлен в России, поэтому половина квартиры принадлежит ему.

Канат Шакаров иск удовлетворил частично, договор дарения признал недействительным

- Я хотел бы отметить, что по договоренности между ответчиком, истцом и супругой Солдатенко после заключения договора дарения Николай Максимович проживал и будет проживать в этой квартире, - сказал Мухитдинов. - Это подтверждается тем, что данная сделка была заключена в феврале 2021 года, а исковое заявление было составлено только через полгода. Если бы Назаргалиев хотел лишить Солдатенко жилья, он мог бы это сделать за 6 месяцев несколько раз через суд. Он мог выселить истца, но этого не было сделано и не будет. Прозвучали доводы, что нотариус должен был посоветовать. Но нотариус не может влиять на волеизъявление сторон. Мне, допустим, понятно, что в благодарность Солдатенко мог подарить квартиру, так как родные дети за ним не смотрят, а смотрят другие люди.

Мухитдинов отметил, что Сержан Назаргалиев предложил добровольно, «из человеческих побуждений» выплачивать Солдатенко ежемесячно по 15 000 тенге. Такую сумму пасынок определил из того, что у него есть своя семья и дети.

- Назаргалиев перестал помогать истцу только после того, как приехала родная дочь Солдатенко и забрала все документы, - настаивал юрист. - До этого Назаргалиев нанимал сиделку частично за счет пенсионера, частично за свой счет. Он же закупал продукты.

Во время первого судебного заседания, которое состоялось 7 октября, стороны в какой-то момент даже хотели заключить мировое соглашение. Но адвокат, посоветовавшись с Николаем Максимовичем, сообщила: ее клиент решил все-таки выяснить отношения в суде.

Судья Канат ШАКАРОВ согласился с доводами представителя Николая Солдатенко и признал договор дарения недействительным.

Адвокаты хотели заключить мировое соглашение, но истец не согласился с этим

- Суд пришел к выводу, что договор дарения совершен вследствие заблуждения истца относительно природы сделки, - объяснил Шакаров. - Истец фактически полагал о пожизненной ренте квартиры. Об этом свидетельствует в том числе тот факт, что истец до сих пор проживает в подаренной квартире. Указанные обстоятельства следуют из показаний истца, которые запечатлены на видеозаписи нотариуса.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

Кадрs из видео