Темп прироста заболеваемости за среду, 13 октября, составил 0,28%. Днем ранее было выявлено на одного заболевшего больше. Темп прироста заболеваемости был таким же.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 28, Рудный – 12, Костанайский район – 10, по 6 случаев - в Б. Майлина, Мендыкаринском и Федоровском районах, по 5 случаев - в Лисаковске и Житикаре, по 3 случая - в Аулиекольском, Денисовском, Камыстинском, Карабалыкском и Узункольскомрайонах, Сарыкольский район – 2, по 1 случаю - в Алтынсаринском и Наурзумском районах.

85 пациентов обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, выявлен при пересечении государственной границы через автопереход «Убаган». Из числа инфицированных 85 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 13 октября 2021 г. зарегистрировано 34 738 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 30 717 человек, в том числе 126 за 13 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 322 126 человек (+400), вторым компонентом 297 691 (+793).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 12 октября в Костанайской области выявлено 3 заболевших и один человек скончался от коронавирусной пневмонией (КВИ-), летальных случаев от коронавируса (КВИ+) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 024 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (114 человек) и КВИ- (31 человек) в регионе - 145 человек.