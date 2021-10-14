На заседании МВК, прошедшем под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, приняли конкретные решения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВК (Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК - прим.)

Фото с сайта strategy2050.kz

За последние две недели уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 30 процентов, летальности – на 40 процентов, следует из доклада министра здравоохранения Алексея Цоя.

Как сообщается, на заседании МВК были приняты следующие важные решения:

1) в целях формирования коллективного иммунитета против COVID-19 увеличен контингент, подлежащий вакцинации, с 9,9 млн до 11,4 миллиона человек, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ позволит достичь коллективного иммунитета на уровне 60 процентов;

2) ревакцинацию населения планируется начать с третьей декады ноября т. г. для следующих категорий: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследования и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ;

3) продлено время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте ASHYQ: "в зеленой" зоне - до 03:00 часов, лидеров проекта ASHYQ - до 05:00 часов; "в желтой" зоне - до 01:00 часов, лидеров проекта ASHYQ - до 03:00 часов;

4) взаимно признаны паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами, в результате Республикой Казахстан достигнуто соглашение о признании паспортов вакцинации с 15 странами (Турция, Венгрия, Грузия, Кыргызстан, Молдавская Республика, Монголия, Таиланд, Республика Беларусь, Армения, Иран, Сан-Марино, Аргентина, Эстония, Индия и Филиппины);

5) в Порядок пересечения Государственной границы РК на период карантинных ограничений внесены изменения в части свободного (без решения МВК) въезда на территорию РК:

- иностранцам, которые являются родственниками граждан РК, с подтверждением факта родства;

- иностранцам, являющимся членами семьи граждан РК, для ухаживания за тяжелобольными, сопровождающим их супругам и несовершеннолетним детям, а также следующим на похороны.