Около 2 лет назад была запущена реформа в области жилищных отношений. Теперь не должно быть пресловутых ПКСК, которые полностью себя дискредитировали и вызывали массу недовольства жильцов. Хотя в свое время власти подавали их как панацею от всех коммунально-жилищных бед. Мол, сами выбираете правление и председателя, открываете счет в банке и копите деньги на мелкий и средний ремонты.

Но гладко было на бумаге. В ПКСК в массе ринулись прохиндеи, почуявшие аромат наживы и практическую невозможность уличить их в воровстве денег. Бухгалтер и члены правления выбирались из родственников и близких людей, решения принимались кулуарно, к тому же собрать в одном месте две трети от общего количества владельцев квартир было абсолютно нереально, что быстро поняли председатели ПКСК.

Помню случай, когда во дворе председатель отчитывался по финансам и объявил, что на ремонт крыши было потрачено 1,5 тонны битума. Присутствующий на собрании парень, привлекавшийся к ремонту крыши, заявил: «Это неправда, мы подняли наверх всего трое носилок». Председателя турнули с должности, но, надо полагать, это был редчайший случай прокола.

ПКСК обслуживали от трех до 60 домов, поэтому ждать очереди приходилось годами. И вот новая реформа, и обсудить ее собрались в областном комитете Народной партии Казахстана.

В чем ее суть? Теперь каждый дом должен зарегистрироваться как объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество (ПТ). Они открывают накопительный счет и с его помощью решают свои проблемы.

Вот у меня вопрос - какому умнику пришла эта якобы революционная идея? Почему кто-то решил, что таким образом решатся вопросы, которые раньше не могли решить ПКСК? А ведь у них накапливалось в разы больше средств для ремонта. Сегодня каждый дом останется один на один со своими проблемами и куцым бюджетом. Что уж тогда говорить о ПТ, куда входят небольшие дома? Они на обочине. Бесконечно повышать размер взносов им никто не позволит, нет у населения лишних денег. Надо жить в огромном коттедже или в другой стране, чтобы не замечать чудовищного роста цен на основные продукты питания (а они составляют более 50% от семейного бюджета) и бешеной инфляции, которую упорно не хотят признавать Комитет по статистике и правительство в целом.

Но вернемся к собранию. На данный момент в Костанае зарегистрировано 46 ОСИ из 600 с лишним многоэтажных домов. Почему так ничтожно мало? Потому что мало веры в пользу реформирования, а также совершенно не разработано юридическое сопровождение этого процесса и нет финансов на это. Начинать работу с кредита в банке может только самоубийца - отдавать будет нечем, ОСИ не является коммерческой структурой, хотя и будет облагаться налогом.

Кстати, для решения текущих проблем надо заключать договоры с сервисными организациями. Предупреждаю вопрос: а откуда они взялись? Это те самые ПКСК, которые быстро «переобулись» и готовы поставлять технику и специалистов по заказу ОСИ. Шустрые ребята, они и здесь не остаются в накладе, хотя должны были разделить общее имущество среди своих домов. Но в законодательстве этот пункт четко не очерчен, а желающих тратить личные деньги на суды и адвокатов практически нет. Хотя спикер собрания сообщил, что на юридическое сопровождение реформы Всемирный банк развития выделил Казахстану немалые средства. Где они? На этот вопрос не смогли бы ответить лучшие сыщики мира, включая Шерлока Холмса и Ната Пинкертона. У нас до сих пор не могут узнать судьбу $4 млрд, выделенных МВФ Казахстану в начале 90-х для разгосударствления всех отраслей экономики. Правда, в 1999 году в одном из швейцарских банков был обнаружен вклад в $1 млрд 200 млн на имя Назарбаева, в Парламенте был задан вопрос от коммунистов на происхождение этого вклада, но тему замяли.

Упоминание Всемирного банка развития наталкивает на мысль, что реформа ЖКХ согласована с Западом и является частью плана по разгрому всего, что было создано при СССР. На мой взгляд, выполняют эту функцию болашаковцы, которые за время учебы за рубежом и подкормки со стороны различных фондов типа Фонда Сороса получают четкие инструкции, какие «реформы» следует проводить в Казахстане. Что они и делают по возвращении домой. Поэтому у нас практически разгромлены медицина и образование, практически легально продаются дипломы и научные звания, награды и премии.

Не сомневаюсь, что нынешнюю реформу ЖКХ протолкнул очередной болашаковец, ссылаясь на опыт развитых стран. И как бы не замечая, что в этих самых странах человек за день может получить $150, это месячная зарплата большинства наших граждан. И пора перестать замазывать нам глаза средней зарплатой по республике, которая равна 263 000 тенге.

Есть одно предложение - категорически запретить министерские должности выпускникам «Болашака», вообще ими давно пора заняться органам нацбезопасности, потому что в их лице мы имеем агентов влияния, нацеленных на разрушение основ государства и отнесения нас к странам, постоянно нуждающимся во внешних займах и неуклонно теряющим суверенитет. Не об этом мечтал народ Казахстана, обретая свободу и независимость 30 лет назад.

И вернуться к советской системе, когда отделы ЖКХ располагали всеми необходимыми ресурсами и выполняли заявки управдомов. Назовем это частно-государственным партнерством, что вовсю применяется в Китае. Надо побольше прислушиваться к нуждам и, главное, возможностям людей, поменьше копировать западные варианты. Они нам не подходят ни по менталитету, ни по уровню жизни.