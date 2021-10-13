Третий том сочинений генерального секретаря ЦК коммунистической партии Китая Си Цзиньпина переведен на русский язык. Сейчас готовится издание книги и распространение ее на российском рынке.

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Издание книги лидера Китая «Об управлении государством» уже стало заметным событием в профессиональной политической и историко-культурной среде многих стран, ведь третий том – это продолжение начатой в предыдущих двух книгах большой темы рассказа Китая о себе, как о стране, которая может много дать мировому сообществу. При этом оставаясь целым, неделимым и прогрессивным современным государством со своими интересами и амбициями.

Третий том «Об управлении государством» — это сборник из почти сотни выступлений, инструкций, замечаний, рекомендаций Си Цзиньпина, сделанных генеральным секретарем ЦК КПК в период с 2017 по 2020 гг. Книга разделена на тематические главы, которые посвящены самым разным вопросам внутренней политики и обновления КНР, а также взаимодействию страны с внешним миром. При этом главы во многом перекликаются между собой, создавая впечатление толкового, целостного рассуждения.

Это не скучные сухие доклады, а живые, метафоричные и образные высказывания и мысли Си Цзиньпина, с помощью которых он рисует картину дальнейшего прогрессивного становления Китая наравне с другими странами.

«Нам необходимо способствовать развитию через открытость, а также расширять обмены и сотрудничество. Нам нужно держаться вместе, а не порознь. Нам нужно сносить стены, а не возводить их. Нам нужно твердо противостоять протекционизму и односторонним действиям. Нам необходимо постоянно снижать торговые барьеры, модернизировать глобальные цепочки создания стоимости и поставок, а также совместно создавать рыночный спрос», – поясняет Си Цзиньпин.

В дальнейшем он также подчеркивает, что «Мы должны следовать принципу достижения общего роста посредством консультаций и сотрудничества в области глобального управления. Мы должны реформировать и улучшить глобальную систему управления и работать со всеми другими странами для построения глобального сообщества общего будущего».

При этом совершенно лидер Китая не забывает о развитии своей родины, как крепкого и самобытного государства, имеющего право на собственную «китайскую мечту»:

«Сегодня, более чем когда-либо, мы ближе, увереннее и более способны претворить в жизнь цель национального возрождения. Я верю, что до тех пор, пока весь китайский народ будет нести этот дух мечты, мы сможем осуществить обновление китайской нации». «…Прошлое Китая оставило след в истории человечества; Настоящее Китая создается руками сотен миллионов китайцев; Будущее Китая станет еще ярче…. Мы должны продолжать наращивать наши усилия по достижению Целей двух столетий и реализации китайской мечты о национальном возрождении».

В эпоху все более развивающейся глобализации и вместе с тем ярких заявлений стран о своем обновлении и новых политических, экономических, и социальных курсах, Си Цзиньпин в своей книге показывает, что Китай тоже старается быть в духе времени.Одна из самых активно развивающихся стран Азии не собирается отставать от коллег, показывая свой новый интересный образ, с которым еще предстоит столкнуться миру.

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