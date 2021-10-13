По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 14-16 октября, на всей территории области установится сухая погода, в четверг на севере области возможен туман. В областном центре синоптическая ситуация будет такой же.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- По области в четверг ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а на востоке 5 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В последующие две ночи термометры покажут от 0 до 2 градусов тепла. Дневная температура будет одинаковой в ближайшие три дня: воздух прогреется до 13-18 градусов выше нуля.

В Костанае температурные показатели будут следующими. По ночам: в четверг и пятницу 0...+2°С, в субботу +1...+3°С. Дневные температуры будт отличаться незначительно: в четверг +14...+16°С, в пятницу и субботу +13...+15°С.

Ветер 14-16 октября ожидается южный скоростью 5-10 м/с, в областном ценре 2-7 м/с.