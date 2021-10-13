В Нур-Султане продолжается первый этап XXVI розыгрыша Кубка Казахстана по футзалу, матчи которого проходят в спортивном комплексе «Сайран-Арена».

Бразильский легионер «Аята» Лиандерсон открывает счет в матче.

Играющий на первом этапе в группе «А» бронзовый призер прошлого чемпионата Казахстана рудненский «Аят» провел третий поединок группового этапа, в котором его соперником был самый именитый минифутбольный казахстанский клуб - алматинский «Кайрат», являющийся действующим чемпионом страны и действующим обладателем Кубка РК.

В первых двух турах группового этапа «Аят» выиграл у кокшетауского «Окжетпеса» (5:2) и уступил «Рахмету» из Актобе (0:2). «Кайрат» же начал защиту своего титула с победы над «Атырау» (6:2).

Рудничане довольно уверенно начали встречу с алматинцами, а на 11-й минуте бразильский легионер Лиандерсон, получив пас с левого края от своего соотечественника Жозе Жеферсона пробил справа под рукой вышедшего навстречу голкипера «Кайрата» Игиты.

Через три минуты подключившийся к атакующим действиям своей команды голкипер «Аята» Василий Смолин пробил по воротам алматинского клуба с центральной линии, и мяч рикошетом от груди бразильца Ранжела влетел в левый от голкипера угол ворот. А в начале последней минуты первого тайма Лиандерсон после перехвата мяча на своей половине поля пробил над вышедшим далеко из ворот Игитой и сделал счет 3:0 в пользу рудненского клуба.

Мяч после удара голкипера «Аята» Василия Смолина (№23) оказывается в сетке ворот «Кайрата»

Начало второй половины матча прошло в атаках алматинцев. На восьмой минуте тайма вратарь «Аята» выбил мяч на половину поля алматинцев, но Ранжел из центрального круга с хода отправил его вперед, а стоявший спиной к воротам Даурен Турсагулов пяткой с линии штрафной зоны переправил его в сетку, забив первый ответный мяч. Менее, чем через полминуты бразильский нападающий «Кайрата» Савио Валадарес из центра половины поля рудничан пробил в правый верхний угол ворот. Мяч полетел с такой скоростью, что не смогли помешать взятию ворот ни бросившийся под удар Ринат Турегазин, ни среагировавший на него Смолин.

Однако еще менее чем через полминуты, после розыгрыша углового удара бразильский универсал «Кайрата» Диего Фаверо попал в каркас ворот «Аята», мяч отлетел к Игите, который пробил по воротам с центральной линии. Но мяч от ноги Тимура Балтабаева отлетел к Турегазину, и тот послал его в пустые ворота «Кайрата», вновь увеличив отрыв.

И все же алматинцы сумели спасти матч, выпустив на поле вместо голкипера пятого полевого игрока. Одевший на себя вратарский свитер Турсагулов вначале на 37-й минуте замкнул у дальней штанги прострел справа с острого угла Савио, а затем на 39-й минуте пробил по воротам соперника слева и мяч от перекладины влетел в сетку ворот «Аята» - 4:4.

В этой же группе в своем третьем матче «Рахмет» одержал победу над «Окжетпесом» со счетом 7:3 и продолжает лидировать.

Рудненский клуб сегодня проведет заключительный матч группового этапа, в котором его соперником будет серебряный призер прошлого чемпионата и будущий участник Лиги чемпионов МФК «Атырау».

В группе «B» после того, как актауский «Каспий» одержал победу над «Актобе» - 6:3, а «Нур-Султан» переиграл уральский «Байтерек» - 2:0, все четыре команды набрали по 3 очка.

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