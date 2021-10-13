Газ временно отключат в двух жилых массивах Костаная, Перцевке и двух районах
Отключение произойдет в 6.00 четверга, 14 октября, в связи с проведением работ по врезке микрорайона «Кунай». Продолжительность работ может составить до 20 часов, но это не повлияет на теплоснабжение потребителей.
Иллюстративное фото pixabay.com
Подача природного газа будет прекращена у потребителей в г. Костанай (жилые массивы Амангельды, Дружба), г. Рудный (Перцевка), Алтынсаринском районе (села Убаганское, Щербаково, Красный Кордон, Коскудук, Силантьевка, Малая Чураковка) и Костанайском районе (г. Тобыл, села Алтынсарино, Заречное, Мичуринское, Садовое, Садчиковка, Константиновка, Октябрьское, Лиманное).
- С учетом температуры наружного воздуха это не повлияет на теплоснабжение потребителей, подача тепла не прекращается и будет осуществляться за счет имеющегося резерва, - заверили в пресс-службе управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области. - Данные меры направлены на обеспечение надежной и бесперебойной подачи газа потребителям и проведения работ по подготовке к отопительному сезону, просим вас отнестись с пониманием к данной ситуации.
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